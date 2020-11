„Krádeže na stavbě na D1 se nám nevyhýbají, stejně jako ostatním firmám. Samozřejmě, vždy to představuje komplikaci a určité zdržení prací. Krádeže řešíme ve spolupráci s policií, v průměru k tomu dochází asi jedenkrát do měsíce,“ uvedla mluvčí společnosti Skanska Petra Havrlantová.

Kriminalistům ze Žďáru nad Sázavou se ale tento měsíc podařilo zloděje z Meziříčka dopadnout. Navíc se ukázalo, že jde o gang zlodějů z ciziny, kteří mají na svědomí podobné krádeže na Pardubicku a také v Rakousku.

„Skupinku se podařilo dopadnout díky dobré práci policie, která objevila úkryt s lupem a počkala si, kdo si pro něj přijde,“ popsal jihlavský státní zástupce Miroslav Novák.

Podle informací Deníku Vysočina jde o tři muže z Bulharska ve věku dvacet, třicet a sedmatřicet let. Okresní soud v Jihlavě je 11. října poslal do vazby. Obviněni byli mimo jiné z krádeže v přísnějším odstavci, protože kradli v době nouzového stavu vyhlášeného kvůli pandemii koronaviru 30. září. Krádeže na dálnici se dopustili 7. října. Za to jim hrozí trest od dvou do osmi let.

Policie na Vysočině odmítla případ jakkoli komentovat.

„V této fázi vyšetřování nebudeme k případu poskytovat řádné informace,“ konstatovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková a dodala, že kauzu postoupili kolegům v Pardubicích.

Tamní mluvčí Markéta Janovská reagoval obdobně jako její kolegyně na Vysočině s tím, že ne vždy novinářům sdělují, zda se nějakou věcí zabývají či ne.

Podle informací Deníku Vysočina má mít na Pardubicku trojice cizinců na svědomí obdobné krádeže ještě před vyhlášením nouzového stavu z 16. na 17. září, ale s vyšší škodou než na Vysočině. Nakrást měli věci za více než 547 tisíc korun. Dalších krádeží se pak měli dopustit i v sousedním Rakousku.