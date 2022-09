Ne pátek třináctého, ale pátek třiadvacátého se stal osudným chatovému fantomovi. „Policisté z obvodního oddělení Pacov v pátek třiadvacátého září večer zadrželi při činu muže, který násilím vnikl do jedné z chat na Pelhřimovsku a pak se před policisty ukrýval pod postelí,“ popsala dopadení policejní mluvčí Michaela Lébrová. Policisté u muže provedli dechovou zkoušku, měl v sobě přes dvě promile. „Policisté muže převezli na protialkoholní záchytnou stanici. Po vystřízlivění muž putoval do policejní cely,“ dodala Lébrová.

Jedná se o cizího státního příslušníka. „Sedmadvacetiletý cizinec je podezřelý ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody“ řekl Jindřich Sůva, vedoucí obvodního oddělení Pacov. Jak dále dodal, podezřelý muž byl v minulosti již soudně trestán.

Sedmadvacetiletý muž je podezřelý z toho, že se v období od začátku září letošního roku vloupal ve třech případech do rekreačních objektů na Pelhřimovsku a v jednom případě i na Třebíčsku. Nechal za sebou tisícové škody. „Ve všech čtyřech případech se dostal na pozemek a vloupal se do rekreačních chat násilím. Muž v objektech přespával a vypil a snědl, co v chatách našel. V jednom případě odcizil jízdní kolo, které využíval pro vlastní potřebu,“ doplnila Lébrová.