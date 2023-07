Na reklamu na facebooku klikla žena z Pelhřimovska. Chtěla vydělat peníze investováním do virtuální měny. Místo zisku však naletěla podvodníkům a přišla o téměř dva miliony korun.

Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Reklama odkázala ženu na podvodnou společnost Exteom, kde se zaregistrovala. Obratem ji kontaktoval údajný investiční poradce, který po ní chtěl vstupní poplatek dvě stě padesát euro. Ten podvedená zaplatila. „Poté ženu kontaktovala prostřednictvím e-mailu údajná bankéřka, která jí vysvětlila celý postup při investování. Na základě pokynů údajné bankéřky si žena do svého telefonu nainstalovala aplikaci AnyDesk,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.

S pomocí dalšího bankéře si nainstalovala další aplikace – Binance, Kraken, Authenticart, Wise a Atomic a prostřednictvím vzdáleného přístupu do telefonu a s jeho pomocí si založila účet u společností Binance, Kraken, Atomic a Exteom. „Poté žena v rámci investování zaslala několik plateb na blíže nezjištěné zahraniční účty ve výši několika set tisíc korun za účelem nákupu různých virtuálních měn,“ popsala policejní mluvčí. S vidinou snadného výdělku si ještě napůjčovala u banky dalších několika stovek tisíc korun. „I tyto prostředky odeslala v rámci investování v několika platbách na zahraniční účty,“ doplnila Čírtková.

Žena přišla investováním do virtuální měny o částku přesahující jeden milion osm set tisíc korun. Případem se nyní zabývají kriminalisté.

Proto nikdy za žádnou cenu:

- nedávejte žádné cizí osobě svolení k instalaci jakýchkoliv programů do vašich mobilních telefonů nebo počítačů

- pokud je k vašemu počítači někdy někdo z jakéhokoliv důvodu vzdáleně připojen, neprovádějte nikdy přihlášení do svého internetového bankovnictví

- nesdělujte své osobní údaje, nezasílejte ofocené osobní doklady nebo informace z platební karty

- nesdělujte nikomu bankovní autorizační SMS kódy či jiným způsobem cizí osobě neautorizujte platbu

- než se rozhodnete, že využijete nabídky ke zhodnocení vašich peněz, vkladů, k nákupu virtuálních měn, velmi pečlivě zvažte, zda je nabízené zhodnocení reálné

- pokud chcete investovat, řešte možnosti investice s bankovními specialisty své banky a nehledejte neznámé společnosti na internetu nebo Facebooku.



V případě, že jste se stali obětí neznámého pachatele, obraťte se co nejdříve na policisty a kontaktujte svoji banku, kde máte vedené účty, ze kterých jste zadávali převody peněz. Nikdy nemažte konverzace z počítače nebo mobilního telefonu, ani neodstraňujte ostatní informace, které souvisejí s událostí, protože pro policejní prověřování budou všechny tyto informace velice důležité. Zdroj: Policie ČR