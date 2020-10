„Jde o spam zneužívající identitu České pošty s účelem vylákat z lidí údaje o platební kartě. Klienti se na nás s tímto problémem nyní obrací,“ potvrdil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Redakci Deníku kontaktovala Jitka K. z Velkého Meziříčí. Chtěla upozornit právě na zmíněné nebezpečí. „Nechci uvést celé jméno. Hodně lidí mě zná a je mi nepříjemné, že jsem zrovna já naletěla,“ vysvětlila, proč chce zůstat v anonymitě.

Minulý týden jí došly dva e-maily. Když klikla na přiložený odkaz, objevily se webové stránky s logem České pošty. „Chtělo to po mně zaplatit korunu a něco jako clo. Měla jsem tam napsat číslo karty. To mi přišlo divné. Ani čeština v e-mailech nebyla úplně v pořádku,“ popsala Jitka K. své první setkání s internetovými podvodníky.

Součástí e-mailu bylo i telefonní číslo s českým předčíslím. „Tak jsem tam zkusila zavolat. Ale hlásilo to, že číslo neexistuje. Ovšem od té doby mi denně chodí SMS, že mám zadat někde nějaký kód, případně, že mám zaplatit nějakou částku za nákup zboží,“ stěžovala si žena, která se rozhodla nenechat celou věc jen tak.

E-maily vytiskla a zajela s nimi na poštu. „Paní u přepážky nevěděla co to je. Řekla, že mi s tím neporadí, a že se asi jedná o nějaký omyl. Ať počkám, až mi ten balíček někdo doručí,“ pokračovala paní Jitka.

Protože jí tato odpověď nestačila, obrátila se přímo na ředitelství pošty. Na webových stránkách si vyhledala kontakt a zavolala tam. „Paní mi řekla, že jejich jméno bylo zneužito, maily jsou falešné, a ať to vůbec neotvírám. Že to mají v aktualitách, které bych měla přece sledovat. Byla sice relativně milá, ale člověk si připadal s prominutím jako vůl,“ poznamenala Jitka K.

Česká pošta podvedeným pomoci nedokáže. „My s tím moc nenaděláme. Vlastní šetření dělat nemůžeme. Když se nám někdo ozve, doporučíme mu, aby se obrátil na policii,“ pokrčil rameny mluvčí České pošty Vysoudil.

Na policii se ale zatím obrátil jen málokdo. „Na Vysočině jsme ještě žádný podobný případ neprověřovali,“ uvedla mluvčí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina Dana Čírtková.

Lidé se často, stejně jako Jitka K., stydí za to, že se nechali nachytat. „Na policii jsem nešla, nechala jsem to tak. Vím, že bych to asi hlásit měla, ale číslo karty jsem neuvedla a těch pár SMS, co mi přijde, vymažu,“ mávla rukou žena.

O podvodných e-mailech

+ chodí z podvržených e-mailových adres jako Česká pošta" intro-tracking-post1@post.cz, Česká pošta <intro-tracking-post@post.cz> nebo Czech Post <support@sandaliumsandald.com>

+ v předmětu zprávy figurují texty jako: Vezměte prosím na vědomí, že váš balíček čeká na doručení nebo Balíček nebylo možné doručit 15.10.2020