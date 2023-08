O čtyři sta tisíc korun podvodník připravil muže, kterého zaujala reklama na zhodnocení financí prostřednictvím investování do akcií, kryptoměn a drahých kovů. Nebyl jediný. Od počátku týdne policisté v kraji řeší šestnáct trestných činů z internetového prostředí. Podvedení takto přišli minimálně o tři miliony korun.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Internetová kriminalita je různorodá, ať už se jedná o investice do akcií, kryptoměn, falešné bankéře, lidi vydávající se za lékaře či vojáky nebo odkazy na různé falešné přepravní a bankovní společnosti. Časté jsou také podvody, kdy si objednáte a zaplatíte zboží, které vám nepřijde.

Při nehodě dodávky u Brné se zranili dva lidé a zemřel přepravovaný pes

„Podvedeného muže zaujala reklama na zhodnocení financí. Po telefonu se nechal přesvědčit k instalaci vzdáleného přístupu do svého počítače. Poté dle pokynů zaslal v několika platbách přes čtyři sta tisíc korun. Nad penězi ztratil kontrolu a podvodník s ním přestal komunikovat," popsala jeden z případů policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Sto padesát tisíc korun vylákal podvodník ze ženy, která uvěřila jednomu z nejčastějších triků. Vydával se za pracovníka banky, sdělil ženě, že její účet je napadený a z bezpečnostních důvodů je nutné převést peníze na jím určený údajný bezpečný účet.

„Poškozená tak ve strachu o své peníze autorizovala platby na daný účet. Poté jí kontaktoval skutečný bankéř s tím, že jí byl účet zablokován, neboť v předchozím případě šlo o podvod," doplnila další informace Lébrová.

Mezi okradenými je například i žena, která na internetovém portále s bazarovým zbožím nabízela k prodeji tričko v hodnotě padesát korun. Přihlásil se jí zájemce o zboží a na její emailovou adresu jí zaslal odkaz na stránky vypadající jako internetové bankovnictví její banky.

Aby neskončil ve vězení, sehnal podvodník z Věže za pár hodin tři miliony

„Žena vyplnila veškeré údaje. Po následujících urgencích potvrdila i platbu. Místo přijaté platby za prodané tričko jí čekalo nepříjemné překvapení, když zjistila, že z jejího účtu zmizelo sto sedm tisíc korun," řekla k tomu Lébrová.

Jak se podvodníkům ve virtuálním prostředí bránit?

· Při nevyžádaném hovoru od neznámých lidí (ať už se představí jakkoli) nejednejte zbrkle, dejte si čas vše promyslet a nerozhodujte se pod nátlakem

· Myslete na to, že komunikace s neznámými osobami na sociálních sítích je vždy riziková

· Buďte obezřetní a opatrní, ke každé investici přistupujte jako k rizikové

· Nezveřejňujte o sobě osobní nebo citlivé informace

· Nesdělujte nikomu přihlašovací hesla či kódy a údaje k platební kartě, které by bylo možné zneužít

· Nikomu nesdělujte přihlašovací údaje ke svému internetovému bankovnictví

· Neklikejte na odkazy zaslané lidmi, které osobně neznáte

· Neinstalujte si pro vás neznámé programy/aplikace, to platí i pro vzdálený přístup do vašeho zařízení

· Při platbách pečlivě kontrolujte, jaké transakce potvrzujete

· Pokud se dostanete do situace, kdy si nejste jistí, pomůže poradit se s někým blízkým, který má odstup a situaci posoudí reálně a bez emocí

· V případě pochybností si sami vyhledejte číslo, zavolejte svému finančnímu ústavu a vše si ověřte. Nikdy nevyužívejte zpětné volání nebo kontakt, který vám předal neznámý člověk.