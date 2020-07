Oba dva skončili před soudem, který je ale definitivně loni v lednu zprostil obžaloby, podle níž měli dělat vše pro to, aby zakázku za 128 milionů korun vyhrála firma Iveco. Nákup měl být navíc předražen o zhruba třiatřicet milionů korun. Ani jedno se ale obžalobě nepodařilo prokázat. Viny je nejprve zprostil soud v Jihlavě, poté i odvolací v Brně.

„Žadatele jsme částečně odškodnili. Panu Jouklovi jsme přiznali odškodnění za náklady na obhajobu a zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, pana Míku jsme odškodnili za vzniklou nemajetkovou újmu. S případnými dalšími dotazy na částky či další podrobnosti se obraťte přímo na žadatele,“ konstatovala Lucie Machálková z tiskového oddělení MS.

Jana Míku se Deníku Vysočina nepodařilo kontaktovat. Jeho obhájce Jan Ševčík z Jihlavy na zaslané dotazy přes email nereagoval. Už dříve ale Míka řekl, že jde o jeho soukromou záležitost a nebude se k tématu odškodnění vyjadřovat.

Jedenáct milionů korun

Libor Joukl po zprošťujícím verdiktu Deníku Vysočina řekl, že bude kromě nákladů na obhajobu požadovat i odškodné za nemajetkovou újmu jedenáct milionů korun.

„Tolik peněz jsem samozřejmě nedostal. Nechci sdělovat přesné částky. Mohu pouze potvrdit, že nárok spojený s náklady na obhajobou, či posudky, byl z větší části uspokojen. Pokud jde o nemajetkovou újmu, tak to je výsměch světu. Přiznali mi něco málo přes sto tisíc korun,“ uvedl Libor Joukl.

Jak už dříve Joukl prohlásil, peníze za nemajetkovou újmu chce rozdat potřebným.

„Když pominu, o co všechno jsem kvůli trestnímu stíhání v osobním i veřejném životě přišel, říkám si, čert to vem, ale když si vzpomenu, co všechno kvůli tomu musela vytrpět moje rodina, zejména děti a rodiče, tak to je špatně. To nemohou žádné peníze vynahradit,“ svěřil se Joukl.

Podobnou částku za nemajetkovou újmu dostal například i bývalý starosta Ježené na Jihlavsku Petr Červinka. Ten byl zproštěn obžaloby kvůli údajně nevýhodnému prodeji obecní louky místnímu podnikateli a to bez vědomí zastupitelstva.

Ministerstvo mu poslalo celkem 170 tisíc korun. Sto tisíc za nemajetkovou újmu, zbytek byla úhrada za náklady na obhajobu. Jenže to podle Červinky bylo málo. Celkem ho obhajoba vyšla na čtvrt milionu korun. V tomto směru dopadl Libor Joukl lépe, protože jak sám říká, většinu peněz dostal od státu zpátky. Vzhledem k právnickým tarifům, zhruba 400 korun na hodinu, to s největší pravděpodobností budou stovky tisíc korun.