Poté, co Mižigar odmítl balík přijmout, dozorce podle informací Deníku zásilku rozbalil a vyndal z ní čokoládu, v jejímž obalu bylo v plastovém sáčku ukryto 0,2 gramu pervitinu. Čokoládu i s drogou pak dozorce předal Mižigarovi. Událost se stala loni 7. dubna. Co vedlo dozorce k tomu, že tolik riskoval, přestože věděl, že policie o droze v balíku ví, není jasné.

Nevidomý důchodce z Jihlavska obviněný z podvodu dál nabízí služby

Jisté ale je, že se to dozorci nevyplatilo - čelí obvinění ze tří trestných činů, a to zneužití pravomoci úřední osoby, nedovoleného nakládání s omamnými látkami a maření výkonu vazby. Za to mu hrozí až pět let vězení. Případem dozorce se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů. „Mohu potvrdit, ze jsme se zabývali případem, kdy jeden z dozorců brněnské vazební věznice vyňal pervitin z balíku, který byl vězni zaslán a tajně mu drogu předal. V tomto měsíci jsme na Krajské státní zastupitelství Brno předali spis s návrhem na podání obžaloby proti tomuto příslušníkovi vězeňské služby,“ potvrdila informaci mluvčí inspekce Ivana Nquyenová.

Odpovědí na otázky od Generálního ředitelství vězeňské služby České republiky se Deník nedočkal ani po dvou dnech.

Tři roky a podmínka

Zatímco obviněného dozorce teprve soud čeká, Ladislav Mižigar si vyslechl trest tento týden. Za to, že navedl svou známou, aby mu drogu poslala, ho Okresní soud v Jihlavě poslal do vězení na tři roky. Jeho známá, teprve jednadvacetiletá dívka, odešla od soudu s podmínkou. Rozsudek je u obou pravomocný.

Mižigara už loni soud potrestal šestiletým trestem za podvody v řádu milionů korun. Necelé dva miliony korun se muži z Jihlavy například podařilo postupně pod různými záminkami vymámit z teprve osmnáctiletého mladíka z Jihlavska. Ten nemalé peníze dostal od svého otce na studia. Mladík o peníze přišel za pouhé čtyři měsíce od konce června do začátku listopadu roku 2021. Celkem šlo o bezmála 1,9 milionu korun. Mladík už peníze s největší pravděpodobností nikdy neuvidí.

Lichvář Zdeněk Macek z Třeště souzený pro milionové podvody je po smrti

Mižigar u soudu řekl, že všechny peníze nastrkal do výherních automatů, nebo je prý rozdal chudým. „Je mi to líto, mrzí mě to. Ve vězení bych chtěl pracovat a všechny peníze posílat poškozeným,“ řekl loni koncem března u soudu v Jihlavě. Jenže už o několik dní později, 5. dubna, telefonoval své známé, aby mu poslala drogy.

Mižigar měl v tom kus štěstí. Šestiletý rozsudek totiž nabyl právní moci tentýž den, kdy telefonoval známé, aby mu poslala drogu. Kdyby jí volal až další den, hrozil by mu za kontraband v čokoládě mnohem přísnější trest od dvou do deseti let. I tak by si měl ale Mižigar odsedět celkem deset let. Další rok dostal za neodpracované obecně prospěšné práce. Mižigar má na těle vytetováno, že ho muže soudit jen Bůh, jenže pokud bude dál na Jihlavsku krást a podvádět, musí podle žalobce Nováka počítat i s tím, že ho budou kromě Boha, soudit i soudci jihlavského soudu.