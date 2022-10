Případ se stal před několika dny a řeší jej policie. Pachatel zaútočil zřejmě pod rouškou tmy. „Brzo ráno, když se to stalo, jsem byla kolem čtvrté vzhůru a najednou jsme slyšela auto. Viděla jsem nějaký vůz tmavé barvy, který jel kolem nás, nebo spíš to vypadalo, že u nás na chvíli zastavil a pak vystřelil pryč,“ vzpomíná nešťastná chovatelka.

Kuriózní krádež na polích u Čechočovic: někdo tam ukradl myslivecký posed

Věc je o to horší, že přímo zasáhla i okolí Ivy Korbové. Dvě zabitá zvířata pachatel hodil na zahradu jejích známých. „Byl to králíček a morče. Pohled na ně byl opravdu nepříjemný. Člověk přijde domů, jsou tam mrtvá zvířata – a ještě k tomu bez hlavy,“ popisuje se smutkem v hlase Lenka Hájková.

Její zahrada je společná – dělí se o ni s paní, která nechtěla zveřejnit své jméno, redakce ho ale zná. „Ty mrtvolky se našly odpoledne na cestičce, ráno tam ale ještě nebyly. Bývají tam kočky, tak to mohlo být tak, že za tmy ta zvířata hodil někdo přes plot a kočky je přes den roztahaly po zahradě.

Nasvědčovalo by tomu i tvrzení veterinářky, ke které jsme ta tělíčka potom odvezli. Říkala, že je už něco okousalo. Určitě to ale nemohlo být tak, že by kočky přenesly ta zvířata takovou dálku od paní Korbové,“ myslí si svědkyně s tím, že pachatel hodil mrtvolky na jejich zahradu schválně. „Ta zvířata byla na půlce, která patří Hájkovým. Mám ale důvod si myslet, že to chtěl hodit na naši část,“ podotýká svědkyně.

Policejní vyšetřování

Ona i Korbová se totiž domnívají, že pachatele znají. A také důvod, proč něco takového udělal a proč mrtvá zvířata naházel na zahradu. „Policii jsem to řekla a ta to teď šetří. Zatím o tom tedy mluvit nemůžu,“ vysvětluje Korbová.

Policejní mluvčí Jana Kroutilová o případu ví. Ani ona se k němu ale zatím podrobněji nevyjádřila. „Oznámení o úhynu králíků a morčat jsme přijali ve středu 5. října. V současné době provádíme šetření a zjišťujeme veškeré informace vztahující se k případu,“ sděluje Kroutilová.

Muži dupala na hlavu, dostal i ránu klackem. Vysočinská „Xena“ jde do vězení

Redakce Deníku oslovila i chovatele Jiřího Kočára z Jaroměřic nad Rokytnou, který má velkou králičí farmu. Podle něj není vůbec jednoduché králíka otrávit. „Králík je velice opatrné zvíře. Jen tak si do tlamky nic nevezme. Možnost že by někdo otrávil ze dne na den čtrnáct králíků najednou, mi nepřipadá reálná. Spíš se tady může jednat o králičí mor. Ten je velice zákeřný a úřaduje rychle. Večer je králík plný života a ráno je po něm,“ objasňuje chovatel.S tím ale nesouhlasí Korbová. „Veterinářka poslala králičí vnitřnosti na toxikologický rozbor. Ten králičí mor vyvrátil. Zvěrolékařka mi také řekla, že dnes už existuje množství jedů, kterými není těžké králíka zabít,“ zamýšlí se chovatelka.