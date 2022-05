Nejenže se opil, ale v tomto stavu také nastoupil do městské hromadné dopravy, kde začal hajlovat. „V té době zde jelo množství dalších cestujících. Muž začal během jízdy projevovat sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, a to slovně i pohybem ruky. Svého jednání odmítal zanechat, a to i po příjezdu strážníků,“ uvedla krajská policejní mluvčí Jana Kroutilová.