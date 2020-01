„Pro nás to byl netypický případ, protože obžalovaná se závažné trestné činnosti dopouštěla dlouhých deset let. O její vině není pochyb, ale podle našeho názoru naprosto selhala kontrola z kraje, jehož úředníci nebyli za celou dobu schopni nesrovnalosti v účetnictví odhalit,“ konstatovala v odůvodnění rozsudku předsedkyně senátu Hana Doubková.

Jednapadesátiletá Iveta Grundová mezi lety 2008 a 2018 pracovala jako účetní pro obchodní akademii v Chotěboři a pro obec Víska. Za tu dobu se ji podařilo z těchto institucí zpronevěřit zhruba 1,5 milionu korun. Peníze si převáděla na svůj účet nebo je vybírala z pokladny. Desítky a stovky tisíc korun používala pro potřeby rodiny. Grundová, které za to hrozil trest od dvou do osmi let, se ke všemu přiznala.

Výchovný trest

„Lituji toho. Sama nyní v sobě hledám odpověď na otázku, proč jsem se rodinné problémy rozhodla řešit tímto způsobem,“ uvedla Grundová do policejního protokolu. Hlavního líčení se neúčastnila. U soudu ji zastupoval její obhájce Aleš Čáp z Jihlavy. Za svou klientku se po vynesení rozsudku vzdal odvolání.

Grundová také uvedla, že je vděčná vedení Vísky, že ji i přes problémy, které jim způsobila, umožnili pro obec dál jako účetní pracovat. Jenže to už teď nebude vzhledem k rozhodnutí soudu a uloženému zákazu činnosti možné. K mírnému výchovnému trestu soud sáhl, protože kromě plného doznání projevila lítost, nebyla nikdy soudně trestána a plně spolupracovala s policií, tak ještě před začátkem hlavního líčení všechny zpronevěřené peníze poškozeným subjektům vrátila.

Špatná kontrola krajských úředníků

„To se také jen tak nevidí,“ ocenila přístup obžalované soudkyně Doubková. Téhož názoru byl i státní zástupce. Ve své závěrečné řeči vyzdvihl práci policie, které jenom dohledat všechny účetní doklady trvalo rok a půl. Naopak kritizoval práci krajských úředníků. Kdyby totiž byly kontroly z kraje důslednější, museli by na to jejich specialisté přijít mnohem dřív, tudíž ani trestná činnost obžalované, by nemusela být podle žalobce tak rozsáhlá. Navíc sama Grundová policii řekla, že podrobnější kontroly, by musely její machinace odhalit hned na začátku.

Podobné problémy měly v nedávné době i další dvě organizace v Havlíčkově Brodě. Jiná účetní taktéž zpronevěřila bezmála půl druhého milionu korun a ani tehdy se krajským kontrolorům nedařilo machinace dlouho odhalit. Mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová Deníku před časem řekla, že neoprávněné transakce byly prováděny velmi sofistikovaným způsobem.

Obě dvě kauzy ale nakonec přiměli krajské úředníky ke změnám a nastavení nových pravidel, jak podobné podvody a zpronevěry odhalovat na samém začátku.