Na Vysočině kradl muž luxusní auta. U soudu s dovoláním neuspěl. Dostal osm let

Kradl za údajné pomoci kriminalisty luxusní auta na Vysočině i jižní Moravě. Milan Burnek z Brna má na svědomí minimálně šestnáct aut. U jihlavského soudu za to dostal osm let nepodmíněně. Burnek z trestem nesouhlasil, ale nebylo mu to nic platné. Rozhodnutí potvrdil jak Krajský soud v Brně, tak nyní i Nejvyšší soud v Brně. Deník má rozhodnutí Nejvyššího soudu k dispozici.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Policejní fotografie k případu kradených aut. | Foto: Deník/Roman Martínek

Burnek v něm mimo jiné namítal, že byl odsouzen na základě nepřímých důkazů. „Dovolání obviněného se zamítá. Pokud namítal, že důkazy netvoří uzavřený řetězec o jeho vině, pak je nutné podotknout, že se v přípravném řízení k trestné činnosti doznal, což je důkaz přímý,“ konstatoval v odůvodnění předseda senátu Ivo Kouřil. Burnek si tak definitivně odsedí ve vězení osm let. Dovolání podával i jeho bratr Josef, který dostal podmínku za přechovávání dvou kradených aut. I jeho mimořádný opravný prostředek soud odmítl jako nedůvodný. S Burnekem měl na krádežích spolupracovat brněnský kriminalista Miloš Veselý. Generální inspekce bezpečnostních sborů ho letos na začátku roku obvinila hned z několika trestných činů a kriminalista byl zproštěn výkonu služby. Deníku to už dříve potvrdil mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb. Kradl jsem auta na zakázku, přiznal policii muž. I v Jihlavě. U soudu obrátil Veselý čelí obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti, zneužití pravomoci úřední osoby, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, zpronevěry a nadržování. Za to mu hrozí trest od tří do deseti let. Podle informací Deníku má mít kriminalista na svědomí zhruba patnáct skutků. Většina z nich souvisí právě s Burnekem. Milan Burnek podle soudu kradl výhradně luxusní škodovky a bavoráky. Celkem způsobil škodu za sedm a půl milionu korun. Ukrást se mu podařilo jedenáct aut. U dalších pěti sice překonal jejich elektronické zabezpečení, ale kvůli zabudovaným vyhledávačům nechal auta odstavená na různých místech. Většinu aut kradl na zakázku. Pomáhat mu s tím měl právě policista Veselý. Jeho informace měly být cenné mimo jiné z pohledu vyhledání aut a jejich bezpečnostního vybavení. Burnek se po zadržení ke všemu přiznal a potvrdil i to, že byl ve spojení s kriminalistou Veselým, kterému dělal informátora. U soudu ale Burnek otočil a tvrdil, že tak učinil pod nátlakem policistů. Veselého soud vyslechl jako svědka. Potvrdil pouze, že Burnek byl jeho informátor. „Občas jsme spolu byli v kontaktu. Považuji ho za velkého odborníka na zabezpečení vozidel. Využívali jsme jeho zkušenosti. Že bych mu dával nějaké citlivé informace ze spisu odmítám,“ reagoval Veselý u soudu v Jihlavě.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu