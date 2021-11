Na Vysočině dopadli maďarského pašeráka: v kufru vezl skoro 130 tisíc cigaret

/VIDEO/ Že třináctka je nešťastné číslo se ukázalo v sobotu 13. listopadu pro maďarského pašeráka, který v osobním vozidle Peugeot do Německa nedovoleně převážel 650 kartonů cigaret a na Vysočině si na něj políčili celníci. Zboží bylo zajištěno a pašerákovi nyní hrozí trest odnětí svobody až do výše tří let.

Auto maďarského pašeráka skrývalo tučnou kořist. | Video: Celní správa Kraj Vysočina