"To, co udělali, je hnus. Do oplocenky měly vniknout tři srnky. Jedné se podařilo utéct a dvě tam zůstaly uvězněné. Proto přijel hajný s jeho synem, aby je vyhnali. Bohužel se jim to nepodařilo, tak vzali tyč, kterou tam našli, a tyto dvě srnky ubili k smrti. Po zásahu místních obyvatel oba utekli,“ popsal Deníku muž, který si vzhledem k tomu, že se případem zabývá policie, nepřál zveřejnit jméno. Redakce totožnost svědka zná.