V úterý 10. května to řekl u Okresního soudu v Jihlavě. „Docházel bych do Centra duševního zdraví v Jihlavě, s nímž jsem v kontaktu,“ sdělil. S přítelkyní čeká dítě a rád by pracoval, jak dále poznamenal. „Dosavadní hospitalizace mi pomohla,“ podotkl.