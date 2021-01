Okresní soud v Jihlavě poslal ve středu 13. ledna do vězení na tři roky Petra Špaka za zločin šíření nakažlivé nemoci, konkrétně covidu – 19. Osmapadesátiletý Špak je zatím jediným obviněným a od středy i pravomocně odsouzeným člověkem za tento trestný čin na Vysočině, navíc k nepodmíněnému trestu.

„Je mi to líto, vše co je napsáno v obžalobě je pravda,“ řekl u soudu Špak, kterého do jednací síně přivedla eskorta z vazby.

Svým postojem – přiznáním viny, si vysloužil částečnou shovívavost soudu. Původně mu totiž hrozil trest od dvou do osmi let, protože se toho dopustil v době vyhlášeného nouzového stavu. Středeční rozsudek je pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce se vzdali práva na odvolání.

Petra Špaka naháněla policie loni 6. listopadu po Jihlavě poté, co odešel z azylového domu, přestože věděl, že je pozitivní na koronavirus.

Podle soudu tím vědomě porušil nařízenou karanténu a ohrozil mnoho dalších lidí, s nimiž se na toulkách městem potkal. Nejrizikovějším místem byla městská hromadná doprava a jihlavské vlakové hlavní nádraží, kde byl chycen.

„Zpět byl dopraven asi po dvaceti minutách, ale je neuvěřitelné, jak jediný člověk může svým nezodpovědným chování ohrozit mnoho dalších,“ zmínil jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda. Zda někoho nakazil, není známo.

Vazební zasedání druhý den po jeho zadržení, se navíc z bezpečnostních důvodů nemohlo konat na soudě, ale na policejní stanici v Telči. Menší obvodní oddělení si policie zvolila kvůli tomu, aby si nezamořila více než jednu policejní celu pro zadržené. V historii jihlavského soudu to bylo teprve podruhé, kdy se vazební zasedání konalo mimo soudní budovu.

Státní zástupce Kamil Špelda u hlavního líčení navrhl pro Špaka za porušení karantény dvouletý nepodmíněný trest. Zmínil ale, že je stíhán pro další trestný čin vydírání. Šlo o to, že na parkovišti před nákupním centrem v Jihlavě rozbil sklenici s kávou o hlavu muži, který se ho snažil napomenout, protože osahával kliky u aut. V Jihlavě pak ztropil další výtržnost, když pobíhal nahý po náměstí. Žalobce tedy soudu navrhl, aby mu za to rovnou uložil o rok přísnější tříletý trest, čímž by bylo možné stíhání za vydírání zastavit pro neúčelnost. Špak s tím nakonec souhlasil.

Petr Špak nestál před soudem poprvé. Už dříve jeden z jihlavský soudců o něm prohlásil, že je to monstrum a patří za mříže. Tvrdá slova padla v lednu před pěti lety. Tehdy dostal Špak dvacet měsíců nepodmíněně za výtržnictví a bezhlavé ničení majetku po celé Jihlavě. Opakovaně například zlomil závoru před záchranou službou. Jeho agresivita se tehdy stupňovala. V areálu nemocnice pak vytrhl ze země okrasný rododrendon a o chvíli později železnou tyčí rozbil dvojitou skleněnou výplň okna u pokoje dětské JIP, kde tou dobou ležel malý pacient. Naštěstí se nikomu se nic nestalo.