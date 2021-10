Kdo vykradl chatu v Pacově nyní šetří policie. „K vloupání došlo v době od pondělí 4. října do středy 6. října," upřesnila ve čtvrtek policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.