Motivem loňské vraždy osmačtyřicetileté kadeřnice Jitky Z. z Havlíčkova Brodu byla jiná žena. Deníku se k případu podařilo zjistit i další podrobnosti včetně způsobu, jakým byla oběť zavražděna, jak se vrah zbavil jejího těla, a co se stalo s jejími věcmi i psem bišonkem.

Z vraždy kriminalisté obvinili dvaapadesátiletého manžela oběti. Objasnění případu ale bylo komplikovanější. Rodina z Havlíčkova Brodu nejprve ohlásila, že jejich příbuzná odešla v neděli 28. července dopoledne na procházku se psem a už se nevrátila.

O několik dní později 1. srpna našel její tělo náhodný svědek v rybníku Malé Peklo mezi obcemi Kámen a Habry na Havlíčkobrodsku. Že jde skutečně o tělo pohřešované ženy, která zemřela násilnou smrtí, policie potvrdila o čtrnáct dní později.

Za vyjádření soustrasti poděkoval

V úterý 10. září pak policie zveřejnila, že z činu obvinila manžela oběti Otu Z. Za zločin vraždy mu nyní hrozí trest od dvanácti do dvaceti let. Na soud čeká od svého zadržení ve vazbě. Reportér Deníku s mužem mluvil dvakrát. Poprvé v jeho bydlišti v Zahradnického ulici, kde se svou ženou žil. Bylo to 7. srpna, tedy šest dnů po nálezu těla

v rybníku. „Nezlobte se, nebudu se k tomu vyjadřovat, protože dosud není ani jisté, že jde o mou ženu. Skutečně nevíme, co se mohlo stát,“ řekl tehdy reportérovi dvaapadesátiletý manžel.

Znovu se s ním Deník spojil ve čtvrtek 15. srpna po potvrzení totožnosti, tentokrát telefonicky. „Ano, mám informaci, že jde o mou ženu, ale nebudu o tom s novináři mluvit. Za vyjádření soustrasti děkuji,“ řekl a odkázal na informace policie.

Po nálezu těla policie požádala veřejnost o spolupráci. Šlo jim hlavně o kamerové záznamy z palubních kamer v autech, a to už od sobotní půlnoci 27. července do tří hodin odpoledne v neděli 28. července. Zajímala je lokalita kolem bydliště oběti v Zahradnického ulici a na silnici I/38 vedoucí kolem rybníku Malé Peklo. Proč je zajímala už sobotní půlnoc, když měla žena odejít z domu v neděli v půl deváté ráno? „Policii nikdo do hlavy nevidí,“ vyjádřil se k tomu manžel oběti během rozhovoru před jejich domem 7. srpna.

Ota Z. je bývalý dlouholetý zpravodajec tajné služby se zkušenostmi ze zahraničních misí. Přestože ani jemu nikdo v té době do hlavy neviděl, netrvalo to dlouho a pod tlakem důkazů se nakonec k vraždě manželky přiznal.

Že svou ženu zabije se podle informací Deníku Ota Z. rozhodl někdy v noci z 27. na 28. července ve společné ložnici rodinného domu v Zahradnického ulici. Motivem činu měla být snaha radikálně ukončit manželství, aby se uvolnil pro vztah s jinou ženou.

Nahé tělo naložil do kufru auta

Samotný čin se měl odehrát tak, že svou ženu nejprve zalehl a vahou celého těla ji přitiskl k posteli, aby se nemohla hýbat a rukama ji rdousil. Přestože se žena zmítala a snažila se ze sevření uvolnit, proti mnohem silnějšímu muži neměla šanci. Příčinou smrti bylo udušení.

Její nahé tělo potom naložil do kufru auta. Zabil manželčina psa, kterého později, společně s letními šaty a bundou oběti vhodil do popelnice.

S tělem dojel až na hráz rybníku Malé Peklo vzdáleného asi patnáct kilometrů od Brodu. Tělo vyložil a přivázal ho stahovacím popruhem ke kompresoru, aby ho zatížil proti vyplavání. Když tělo shodil do vody, vrátil se domů a odpoledne 28. července oznámil na policii v Havlíčkově Brodě, že se jeho manželka ztratila, když se nevrátila z procházky se psem.