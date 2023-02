Mladík z Vysočiny zneužil nezletilou dívku, k soudu přišel pozdě kvůli nehodě

/VIDEO/ Alkoholového opojení teprve čtrnáctileté dívky využil Matěj Valík z Luk nad Jihlavou k tomu, aby měl s dívkou nezákonný sex. Dívka si zážitek nenechala pro sebe a svěřila se doma rodičům. Stalo se to loni 1. května v rodinném domě Valíka. Valíka nakonec policie ještě jako osmnáctiletého obvinila ze zločinu pohlavního zneužívání. Za to mu hrozil trest od jednoho do osmi let.

Matěj Valík u soudu v Jihlavě. | Video: Deník/Roman Martínek

Kauzou se ve čtvrtek 16. února zabýval Okresní soud v Jihlavě. V letošním roce jde už o několikátý podobný případ na Vysočině. „Přiznávám svou vinu. Je mi to líto a už se to nikdy nestane,“ kál se u soudu dnes už o rok starší Valík. K soudu přišel se zhruba dvacetiminutovým zpožděním kvůli dopravní nehodě při cestě k soudu. I tak ale celé jednání netrvalo vzhledem k postoji obžalovaného nijak dlouho, což mimo jiné předsedkyně senátu Tereza Jedličková zohlednila i v rozsudku. Valík nakonec odešel s výchovným trestem na dvanáct měsíců. Vzhledem k polehčujícím okolnostem zatím nemusí do vězení. „Obžalovaný je dosud netrestanou osobou a u hlavního líčení projevil nad činem lítost, proto se soud rozhodl dvanáctiměsíční trest odložit na zkušební dobu dva a půl roku,“ konstatovala v odůvodnění rozhodnutí soudkyně Jedličková. Prostitutka ze Žďárska plánovala vraždu manžela. Chtěla dítě do péče a peníze Valík i státní zástupkyně s rozhodnutím soudu souhlasili a nebudou se proti němu odvolávat. Trest pro Valíka je tak pravomocný. Letos už soudy na Vysočině za pohlavní zneužívání několik trestů rozdaly. Na dva roky například poslal soud do vězení pětapadesátiletého muže z Havlíčkobrodska, který k sexu lákal dívku z výchovného ústavu. Zdroj: Deník/Roman Martínek Tříletý podmíněný trest dostal muž z Pelhřimova, který obtěžoval dvě nezletilé dívky. S jednou z nich měl i pohlavní styk. Okresní soud v Havlíčkově Brodě pak vzal do vazby muže, který měl zneužívat tři nezletilé dívky. Celkem policie loni na Vysočině řešila 130 mravnostních incidentů. V sedmadvaceti případech šlo o znásilnění, objasnit se povedlo patnáct z nich.

