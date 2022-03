„Obviněnému hrozí trest odnětí svobody patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest. Současně jsme podali státnímu zástupci podnět k vypracování návrhu na jeho vzetí do vazby,“ napsala o víkendu krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková v krátké zprávě na policejním Twitteru.

Vazba se konala na Okresním soudě v Havlíčkově Brodě v neděli 20. března dopoledne.

Zděšení v Chotěboři: zavraždili tátu dvou dětí, tělo objevila policie v lese

Podle informací Deníku soud návrh nakonec akceptoval a obviněný mladík byl rovnou od soudu eskortován do věznice v Brně.

Násilný trestný čin se stal už minulý týden ve čtvrtek 17. března. Tělo mělo být nalezeno v lese v místě zvaném Koukalky poblíž Chotěboře. Krátce poté byl zadržen i podezřelý mladík. Co ho k činu vedlo, není zatím jasné.

Problém s drogami

Podle informací Deníku sice na policii vypovídal, ale důvod činu neuvedl. Údajně se šli spolu projít do lesa, pak ale mezi nimi mělo dojít k rozepři. Mladík svou oběť nejprve napadl pěstmi a poté vytáhl nůž a začal do něj bodat. Proč to udělal, není jasné.

Podle informací Deníku měl obviněný mladík ještě jako mladistvý problém s drogami. Byl přistižen při řízení pod vlivem většího množství drog. Je pravděpodobné, že drogy mohly mít vliv i na to, co podle policie udělal svému kamarádovi. Policii měl říct, že měl v sobě drogu a nedokázal se kvůli tomu ovládnout.

Obhájce obviněného se nechtěl k případu vyjadřovat.

„Bohužel vám k tomu nemohou nic říct, protože jsem vázán svými povinnostmi v souvislosti s trestním řízením, které je v této fázi neveřejné,“ konstatoval Slavomír Koreček z Havlíčkova Brodu.