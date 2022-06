Na místo vyrazila nejbližší policejní hlídka z dálničního oddělení Velký Beranov a hlídky cizinecké policie. Návěs byl řádně zaplombovaný a tak museli na místo celníci. Ti zjistili, že je návěs téměř až ke stropu naložený nábytkem. „Na tomto nábytku se ukrývalo pět osob, které nebyly schopny přeložit žádné osobní doklady,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Muži se dovnitř zřejmě dostali po předchozím rozřezání plachty ve stropu návěsu, otvory následně přelepili. Policisté následně pětici mužů eskortovali do cel, kde museli zejména zjistit jejich totožnost. „Prověřením v příslušných databázích policie zjistili, že se jedná o tři státní příslušníky Indie, jednoho státního příslušníka Pákistánu a jednoho státního příslušníka státu Šrí Lanka,“ informovala mluvčí s tím, že věk byl od dvaceti do sedmačtyřiceti let.

Všichni migranti údajně nastoupili do návěsu v Rumunsku a chtěli se dostat do Francie nebo Itálie. „Všichni zajištění cizinci byli bez cestovních dokladů a neměli platné povolení k pobytu na území České republiky. Všichni cizinci byli postupně vyslechnut za účasti tlumočníka a bylo s nimi zahájeno správní řízení ve věci jejich vyhoštění z území České republiky,“ uzavřela Dana Čírtková.

Policisté vyzvali k podání vysvětlení také sedmapadesátiletého řidiče z Gruzie, je důvodně podezřelý z přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.