V opatrovnickém sporu se otec chlapců David N. domáhá toho, aby mu byli svěřeni do jeho péče. Bohužel hned na začátku sám celé jednání zmařil. „Vyslovuji námitku možné podjatosti soudkyně, protože se domnívám, že může mít nějaký vztah k dceři bývalé manželky,“ řekl na úvod David N.

Soudkyně Ludmila Hronová mu oponovala, že všechny informace, které ke kauze má, čerpá pouze ze spisu. Jenže námitka už zazněla a soudkyni nezbylo nic jiného, než jednání předčasně ukončit. Odročeno bylo na neurčito, než bude námitka podjatosti vyřešena.

Otec chlapců v rozhovoru s reportérem Deníku následně přiznal, že ho vznesená námitka zpětně mrzela. Zmařil totiž jedno celé jednání opatrovnického řízení, které se tím znovu protáhne o několik týdnů. „Ano, trochu mě to mrzí. Jsem ale zvyklý říkat pravdu, a když mám pochybnosti, tak je vyjádřím,“ reagoval otec chlapců, které policie v letošním roce několik měsíců pohřešovala.

Matka oba chlapce skrývala, protože se bránila jejich umístění do krizového centra, o čemž pravomocně rozhodl soud už před několika měsíci. Vypátráni byli teprve v říjnu na Zlínsku. Podle otce se skrývali v Itálii, Bosně a na Slovensku.

Policie matku chlapců po zadržení obvinila z maření výkonu úředního rozhodnutí a soud ji poslal do vazby. „Není mi dobře, takže se nebudu vyjadřovat, ale budu se dívat,“ reagovala žena na prvotní dotaz soudu ještě před vyjádřením jejího bývalého manžela o možné podjatosti soudkyně.

David N. Deníku také řekl, že doufá, že se celá věc s jeho dětmi vyřeší a oni budou moci začít žít normální život. „Je pravda, že jsou chlapci pod vlivem matky a jejích názorů. Prakticky nerespektují autority a říkám to otevřeně, odmítají chodit do školy. Od té doby, co byli vypátráni, šli dnes do školy vůbec poprvé,“ nastínil David N. Ten se může s chlapci pravidelně vídat o víkendech.

Advokátka jeho exmanželky odmítla postoj klientky komentovat, protože k tomu neměla souhlas. Vyjádřila se pouze k ústavní výchově obou chlapců. „Postoj klientky v tomto směru je takový, že by její děti měly zůstat i nadále v krizovém centru,“ konstatovala Petra Kujínek Polodnová. Později dodala, že pokud bude mít od klientky souhlas, k věci se vyjádří podrobněji.

David N. Deníku řekl, že tento týden dostal od soudu oznámení o prodloužení předběžného rozhodnutí o umístění jeho dětí do krizového centra o další tři měsíce. „Je to další prodlužování celého trápení, které odnášejí především děti,“ dodal.

Opatrovnický spor se podle něj kvůli různým peripetiím táhne už od roku 2014. On i jeho manželka se vzájemně napadají. David N. byl například letos pravomocně odsouzen za výtržnictví. Jeho bývalá manželka je v současné době ve vazbě kvůli nerespektování soudního nařízení. Ani jedna strana tak úřadům jejich rozhodnutí ohledně chlapců a jejich budoucnosti neusnadňuje.

