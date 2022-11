Svérázný způsob chování předvedl třiadvacetiletý Mario Gaži z brněnské čtvrti Cejl při letošní loupeživé výpravě v Jihlavě. Opilý pod obraz si v lednu v parku u Kina Dukla vyhlédl dva kluky kolem šestnácti let a zajímal se, jestli mají mobily a peněženky. Když mu řekli, že mu nic nedají, začal Gaži naznačovat boxerské údery do těla a pak jim prohledal kapsy.

„Jednomu vzal z kapsy peněženku, ale nic v ní nebylo. Po druhém chtěl mobilní telefon, jinak ho prý zasadí jako strom,“ popsal chování Gažiho žalobce Ivo Novák, kterého vyjádření překvapilo stejně jako přepadené mladíky.

Když pak měl Gaži kriminalistům vysvětlit, co hláškou myslel, odpověděl, že neví, co to mělo znamenat, protože byl opilý. Vzpomněl si pouze na to, že mladíkům sahal do kapes, ale už si nevybavil, že by měl v ruce jejich peněženku a mobilní telefon. Věci jim Gaži nakonec vrátil a řekl jim, ať oba vypadnou.

O pár hodin později pak na autobusové zastávce napadl svou družku. „Šlo o opakované údery pěstí a kopance na hlavu ženy,“ podotkl Novák.

Gaži měl namále, že neskončil za mřížemi. Případem se minulý týden zabýval Okresní soud v Jihlavě. Výtržník nakonec vyvázl s trestem na tři roky podmíněně odloženým na maximální zkušební dobu pěti let. Kromě toho musí být pod dohledem úřadů. Rozsudek je pravomocný.

Svérázné chování Gažiho, který se narodil v Belgii, dokládá i další jeho hláška, že své oběti v Brně svléká do naha a posílá je takto domů.

Mario není sám, který čas od času policisty či soudce překvapí nemístnými poznámkami či tragikomickými vyjádřeními. V posledních týdnech a měsících jich reportér Deníku zaznamenal hned několik.

Servítky si například nebral stíhaný plukovník Ladislav Sekan, který své podřízené označil za karikaturu armády. Podle obžaloby po svých podřízených na Vojenském velitelství v Jihlavě neoprávněně požadoval, aby část odměn dávali na společný fond, z něhož se pak platily různé akce či upomínkové předměty.

Sekan u soudu také popisoval, jak vojáci zanedbávali své povinnosti. „Oni by snad ještě chtěli, abych je přebaloval jako malé děti,“ prohlásil. Když jedna vojanda namítala, že její kolega smrdí, doporučil nakoupit pračky, aby si mohli vojáci v práci vyprat.

Příliš přesvědčivý například nebyl ani zloděj aut, který měl u soudu vysvětlit, co měl v plánu, když jej v noci přistihli, jak v autě převáží superovladač, s nímž dokázal otevřít téměř jakékoli auto. „Jel jsem ho prodat, chtěl jsem s tím skoncovat,“ reagoval zloděj. Od státní zástupkyně se ale dočkal pouze jízlivé poznámky, že to spíš vypadalo, že vyrážel na další akci.

Velkou dávku upřímnosti pak předvedl jihlavský advokát Jan Herout, který na adresu násilníka cizince, který s nožem v ruce přepadl bufet v Třešti na Jihlavsku, poznamenal, že by bylo lepší, kdyby ho soud pustil na svobodu a vyhostil ze země, aby ho společnost nemusela ve vězení živit.

Až dojemný pak byl přístup jihlavských strážníků, kteří se snažili odradit od skoku muže z jihlavských hradeb. Slezl poté, co mu vyjednavači slíbili tabák a cigarety.

Velkou dávku zarputilosti předvedl Vietnamec, kterému celníci v herně zabavili nelegální automaty. O pár hodin později už měl nové.

Občas dají průchod emocím i sami soudci. „Je to monstrum a patří za mříže,“ prohlásil zkušený jihlavský soudce Vladimír Sova na adresu nenapravitelného výtržníka, který v Jihlavě ničil vše, co mu přišlo pod ruku.

Ani sami soudci to ale nemají jednoduché. Velké problémy jim dělají například lidé, kteří ignorují jejich předvolání k soudu. Jeden z obžalovaných v Jihlavě se například omluvil, že se nemůže přijít, protože mu ujel autobus. Za surový útok vůči jinému člověku nakonec dostal pět let.

Co si pak pomyslet o zloději, který ukradl taxikáři auto ve chvíli, když se zastavil natankovat, a odjel s ním přes půl republiky. Vysvětloval to tím, že údajně zazmatkoval.

Roztomilý přístup měla pak žena, která podváděla se zlatými mincemi. Když se jí soud zeptal, jak chce škodu uhradit, odpověděla, že namaluje pár obrázků.

Za absurditu lze pak považovat vyjádření muže, který se stal postrachem Dobroutova na Jihlavsku. Ten obvinil státního zástupce z toho, že je zapleten do prodeje drog v obci a sexuálního obtěžování dětí. Zatímco většina uvedených příkladů je spíše úsměvná, ten poslední už je za hranou zákona a skončil obviněním z křivého obvinění.