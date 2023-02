Štěpánek naopak trval na tom, že ho Juřena po předchozí hádce kvůli problémům v kuchyni fyzicky napadl. „Dostal jsem asi deset ran, nevím přesně, kolik jich bylo, ale ten kop kolenem na břicho si dobře pamatuji,“ tvrdil Štěpánek prostřednictvím videokonference.

Po údajném napadení odjel kuchař taxíkem do Humpolce a dál cestoval do Brna, kde se ubytoval v hotelu. Během cesty kvůli nevolnosti upadl do bezvědomí a hlavou se udeřil o zem. K doktorovi šel až pátý den, kdy už měl horečku a bolesti. V nemocnici musel být operován. Natrženou slezinu mu lékaři museli odebrat. Podle soudního znalce není pravděpodobné, že by si tak vážné zranění přivodil po pádu na zem. Současně ale znalec nemohl potvrdit, že zranění přímo souvisí s údajným napadením.

Kvůli další rozporuplným důkazům nakonec soud Juřenu zprostil obvinění v celém rozsahu. „Nebylo prokázáno, že by se obžalovaný dopustil skutku, pro který je stíhán,“ konstatoval pelhřimovský soudce Jiří Zach. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce ještě zváží odvolání.

Kradené jídlo

Incident se v želivské restauraci stal 25. června 2021. Kuchař Luboš Štěpánek se tehdy dostal do hádky s provozovatelkou podniku kvůli svým údajným pochybením. Ten na výtky nadřízené reagoval podrážděně. Podle svědků praštil se zástěrou a mezi hosty začal křičet, ať to jídlo nejedí, že je kradené. Podle Štěpánka pak za ním Juřena a jeho setra přišli na ubytovnu, kde mělo dojít k dalším dohadům a údajnému zranění. „Údajný poškozený je nevěrohodná osoba. V minulosti byl odsouzen za násilnou trestnou činnost a léčil se kvůli problémům s alkoholem,“ podotkl obhájce Vladimír Dvořáček. Ten také upozornil na finanční problémy Štěpánka, které mohly muže vést k falešnému nařčení za účel získání peněz.

Soud konstatoval, že Štěpánka už dříve dvakrát odsoudil soud ve Zlíně. Poprvé dostal podmínku za znásilnění, podruhé už putoval na dva a půl roku do vězení za opilství navázané na pokus o znásilnění. Přestože státní zástupce naznačoval, že tato odsouzení s případem nesouvisí, obhajoba se tím snažila zpochybnit celkovou věrohodnost kuchaře Štěpánka.

Soudce Jiří Zach nakonec dospěl k závěru, že dokazování nepřineslo žádné zásadní důkazy, které by svědčily o vině obviněného a přímo ho spojovalo s tím, že těžké zranění kuchaře má na svědomí on. Na řadě je nyní státní zástupce. Pokud se odvolá, bude se ještě případem zabývat soud v Táboře.