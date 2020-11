Cítí se bezpečně

Obecně se lidé na Vysočině cítí bezpečně, v průzkumu tak odpovědělo devatenáct z dvaceti dotazovaných. To je výrazně více než před čtyřmi roky. Nejvíce bezpečně se přitom cítí lidé na Pelhřimovsku, nejméně na Třebíčsku.

Nejvíce se přitom lidé bojí zneužití osobních údajů. „S touto problematikou se setkal každý čtvrtý dotázaný,“ uvedla k průzkumu koordinátorka prevence kriminality Andrea Mašterová Pohanová z odboru sekretariátu hejtmana. Dotazníky lidé naposledy vyplňovali před čtyřmi lety, od té doby se naopak přestaly bát spamů.

Virtuální prostředí ohrožuje zejména starší občany, kteří ne vždy lstivé triky prohlédnou. „Oblíbená je legenda vnuk. Pachatel se vydává za blízkou osobu, která je v nesnázích a posílá známého, aby mu donesl peníze,“ varoval již dříve Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování. Počet trestných činů spáchaných pomocí internetu a dalších komunikačních prostředků v kraji loni po roce stagnace opět výrazně vzrostl.

Otázky průzkumu se týkaly i zabezpečení počítače, většina dotazovaných spoléhá na antivirový program, následuje heslo. Nejčastěji má heslo minimálně jednu číslici, většina lidé používá minimálně šest znaků a jen osm procent používá heslo pro všechny programy a aplikace stejné. V roce 2016 jich přitom bylo téměř pětadvacet procent. „Obecně lze konstatovat, že se zvýšila osobní odpovědnost uživatelů kyberprostoru,“ zhodnotil sociolog Daniel Hanzl, který průzkum vyhotovil.

Lidé se cítí bezpečně, ale…

Ještě před čtyřmi lety se lidé více než kyberkriminality báli vloupání do bytu, krádeže nebo třeba úmyslného ublížení na zdraví. To se změnilo a lidé se nyní na Vysočině cítí bezpečně.

Stále se ale vyskytují případy, které veřejnost vyděsí. „Nedávno u nás přepadli dvě ženy. Prý se obě ubránily, ale stejně mám trochu strach, když jdu sama večer do práce. A to tu bývalo tak bezpečno," posteskla si Monika Dvořáková z Pelhřimova. Jiří Rada ze stejného města pak na facebooku informoval, že jeho ženě někdo ráno před školkou ukradl z auta kabelku s peněženkou a všemi doklady. Hledal svědky.

Osobní zkušenost s trestným činem má téměř každý druhý respondent z Vysočiny. Častější je zkušenost nepřímá prostřednictvím někoho blízkého než zkušenost osobní. Výrazně častěji se oběťmi staly osoby ve středním produktivním věku a ženy. Oběti se nejčastěji obrací na policii, jeden z respondentů ale kuriózně odpověděl, že by se obrátil na automatickou pistoli Glock 19.

Do průzkumu bylo letos poprvé zařazeno téma šmejdů. Třiaosmdesát procent dotazovaných se s touto problematikou už setkalo. „Nejčastější nabídkou ze strany šmejdů je služba výhodné energie, energetické aukce, finanční produkty nebo prodej předraženého nádobí,“ informovala mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová. I když se toto téma týká zejména starší populace, s podvodnými praktikami má zkušenost i třetina odpovídajících do třiceti let.

Šmejdi veřejnost nejčastěji kontaktují přes telefon, méně časté je zvonění u bytu, kontaktování na ulici a nejméně časté je zaslání e-mailu. V drtivé většině se lidé prý postavili k nabídce odmítavě, jen 2,3 procenta oslovených si prý produkt či službu zakoupila.

Kybernetická kriminalita v Kraji Vysočina