„Hlavním důkazem, který soud přesvědčil o vině obžalovaných byla zajištěná komunikace mezi Veselým a odsouzeným Burnekem,“ řekl Deníku žalobce Jan Adam. Elitní policista z Brna Miloš Veselý po celou dobu procesu vinu popíral. Přiznal pouze to, že Burnek byl jeho informátor, s nímž spolupracoval při pátrání po kradených autech. Podle Veselého byl Burnek odborník, který se v autech vyznal. Zajištěná komunikace podle něj byla vytržená z kontextu.

Argumentům Veselého a jeho obhajoby ale soud v Brně neuvěřil. Veselého uznal vinným z trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Za to mu hrozilo až osm let vězení. „Soud rozhodl tak, že obžalovaného Veselého poslal do vězení na čtyři roky. Jeho spoluobžalovaný dostal podmínku. Soud také rozhodl o zabrání všech tří zajištěných aut,“ informoval žalobce Adam.

Spolupracoval se zlodějem aut z Vysočiny. Žalobce navrhl pro policistu šest let

Oba obžalovaní se proti verdiktu na místě odvolali. Státní zástupce si nechal ohledně odvolání čas na rozmyšlenou. V závěrečné řeči totiž pro Veselého navrhoval šest let vězení. Kauzou se tak ještě bude muset zabývat Krajský soud v Brně.

Kauzu vyšetřovali kriminalisté z Vysočiny, protože Burnek ukradl několik aut i na Jihlavsku a Třebíčsku. Hlavní část obžaloby se týká toho, že Veselý Burnekovi dával o vytipovaných autech citlivé informace z policejního systému. „Zajímaly je hlavně informace o zabezpečení vozidel, zda mají zabudovaný vyhledávací systém. Ukradená auta nechali odstavená a čekali, zda majitelé nahlásí jejich polohu. Pokud ne, auto zmizelo,“ podotkl žalobce Adam.

Vyhledávač aut na Vysočině. Policista popsal u soudu spolupráci se zlodějem

Veselý ale podle obžaloby ještě podváděl ve třech případech při přepisu aut, když na opravená a nově zaregistrovaná vozidla použil identifikační údaje z Burnekem ukradených aut. Jeden případ má mít na svědomí Veselý společně se svým známým automechanikem Miroslavem Goldem. Ten usedl na lavici obžalovaných vedle Veselého.

Veselý navíc požaduje odsouzení Burneka za nespravedlivé a vynucené policií. Podle Veselého ale Burnek vůbec žádná auta nekradl. Burnek byl za krádeže aut odsouzen nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Zdroj: Deník/Martin Singr