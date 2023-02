Je to k smíchu, míní právník o kauze měření hluku na Vysočině

Protahování celé kauzy kritizoval i obhájce Rostislav Kovář z Třebíče. Podle něj je to celé k smíchu. Kritice se neubránil ani jihlavský soudce Vladimír Sova. Kauza podle něj, dospěla do fáze, kdy prakticky ztratila smysl. Podobný názor vyjádřil i jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda. „Opravdu už to celé pomalu ztrácí smysl,“ komentoval státní zástupce.