Pro obžalobu jde o klíčovou svědkyni. Dozorce obvinila z toho, že ji v lednu před dvěma lety na několik hodin připoutali k okenní mříži, ponižovali ji, nepustili na záchod. „Chování dozorců mohlo u poškozené vyvolat silnou fyzickou a duševní bolest včetně obav o své zdraví,“ napsal v obžalobě Vodička.

Pěti mužům a dvěma ženám hrozí v případě prokázání viny trest od dvou do osmi let.

Všichni obžalovaní vypovídali ve středu 6. března. Vinu odmítli. Podle nich byl zákrok vůči poškozené oprávněný. Odsouzená se měla nejprve chovat agresivně ve školícím středisku a vzpurná byla i po cestě na celu. Proto se ji dozorci rozhodli připoutat k okenní mříži. „Když ji kolegové po dvou hodinách rozpoutali, chovala se stále agresivně, kopala do věcí, máchala rukama. Bála jsem se, že mne napadne, proto jsem dala pokyn k jejímu opětovnému připoutání," popsala obžalovaná Lada H. Zklidnila se až za hodinu a půl. Dozorcům se omluvila.

Před soudem ve čtvrtek vypovídalo několik dalších svědků z řad pracovníků věznice. Všichni se shodli na tom, že dozorci měli na použití donucovacích prostředků právo a neporušili tím žádné povinnosti.

Podle obhájců je poškozená nevěrohodná, znalci dokonce tvrdí, že má sklony ke lhaní a vymýšlení.

Všichni dozorci byli po obvinění postaveni mimo službu. Od té doby uplynul více než rok. Jejich dlouhodobá nepřítomnost způsobila ve věznici problémy s plánováním služeb. „Museli jsme se přizpůsobit a chybějící pracovníky nahradit jinými,“ uvedla mluvčí věznice Jana Rajdlová.

V roce 2020, kdy ke kauze došlo, byla věznice podrobena několika kontrolám. Žádná však podobné pochybení neukázala. Pokud by soudy dozorce obvinění zprostily, mohli by se vrátit do práce. „Ctíme presumpci neviny, vyčkáváme na rozhodnutí soudu,“ řekla Rajdlová. Hlavní líčení bude pokračovat v dalších dnech.