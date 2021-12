Mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik nechtěl stanovisko ani jeho odůvodnění blíže komentovat. „Rozhodnutí vrchního soudu padlo v neveřejném zasedání, proto nemohu sdělit, jak bylo rozhodnuto, ani jej blíže zdůvodnit. Možné to bude až po vypracování písemného odůvodnění a jeho doručení všem účastníkům řízení,“ konstatoval Cik.

Jenže po nahlédnutí do databáze soudních řízení je u této kauzy poznámka, že rozhodnutí Krajského soudu v Brně bylo zrušeno a vráceno soudu prvního stupně k novému projednání.

Předražené zakázky? Měření hluku na Vysočině řeší soudy už sedm let

Na soudě v Olomouci leželo odvolání od konce dubna. Cik přiznává, že na poměry tamního soudu je rozhodnutí ve věci po sedmi měsících poměrně nestandardní doba. „Důvodem bylo jednak vyřizování dříve napadlých věcí a komplikace spojené s pandemií Covid-19 a s tím spojených izolací, nemocí a karantén personálu na zdejším soudu,“ vysvětlil Stanislav Cik.

Třiapadesátiletý Zdeněk Macek i nadále zůstává ve vazbě. Nepravomocný a nyní i zrušený rozsudek padl v Brně letos 11. února. Macek byl uznán vinným z podvodu vůči několika lidem, které měl připravit o více než 76 milionů korun. Před soudem měla stát i Mackova žena Hana, tu ale soud pro nedostatek důkazů všech obvinění zprostil. Zda námitky odvolacího soudu míří i tímto směrem, není jasné.

Hana Macková byla souzena jako uprchlá. Se svými třemi dětmi žije údajně v Tanzanii, kam Macek zhruba před čtyřmi lety s celou rodinou uprchl. Kvůli zdravotním problémům se ale musel předloni vrátit. Prakticky okamžitě po návratu do vlasti skončil ve vazbě. Za podvody hrozil oběma trest od pěti do deseti let.

Lichváře Macka z Jihlavy poslal soud do vězení. Nepomohl mu ani útěk do Tanzanie

Podle obžaloby měl Macek prostřednictvím svých firem GI Holding a Nero Partners slibovat výhodné zhodnocení peněz, přestože věděl, že svým závazkům nedostojí. Jedna z poškozených uvedla, že Mackovi postupně dala přes dva miliony korun. Macek ji měl slíbit měsíčně deset procent. Kromě toho ji ujišťoval, že dostane jako zástavu nemovitost v Jihlavě a Velkém Beranově. Jenže tuto nemovitost po lidech, kteří údajně nespláceli své závazky a nemovitostí ručili, nabízel Macek i jiným poškozeným. Macek jim vyplatil mizivou část. Největším „sponzorem“ Mackova podnikání byl muž ze Žďáru nad Sázavou, který mu postupně svěřil neuvěřitelných více než 54 milionů korun.