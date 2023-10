„Řekli, že nám nevrátí ani korunu. Museli jsme si najmout právníka,“ popsala Deníku Halina z Jihlavska, která chtěla dům pro svého syna. Ani on by v domě nebydlel. Rodina je silně věřící. Když zašli za farářem, který by mohl dům vysvětit a vymýtit zlé duchy, rovnou jim řekl, ať tam raději nebydlí.

Půl roku rodině trvalo, než s ní začala realitní kancelář více komunikovat. „Bylo to po vašem telefonátu do realitky,“ přiznala žena, že zájem Deníku o kauzu byl okamžikem, kdy se s nimi snažili makléři nějak dohodnout.