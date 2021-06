Když jednatřicetiletý Marek Galba ze Žďárska minulý týden před soudem v Havlíčkově Brodě tvrdil, že útěk z vazby byl zkrat a nikdy nic podobného neudělal, nebyla to tak docela pravda. Galba před policisty utíkal celý svůj život. Mezi strážci zákona je znám jako někdo, kdo se jen tak nevzdává. Jakmile se mu před očima objevila policejní placka, instinkt mu velel – utíkej.

„Je to už dost dávno. Myslím, že tehdy byl ještě mladistvý. Pořád utíkal z pasťáku a já ho potkal v jedné hospodě ve Žďáru. Jakmile zjistil, o co jde, rozmáchl se proti mně pěstí. Naštěstí jsem uhnul, on ale vyskočil na zábradlí, skočil asi z pěti metrů a byl fuč. Kdybych ho tenkrát chytil za nohu, tak už tu asi nebyl,“ vzpomíná na trable s Galbou současný šéf oddělení vražd na Vysočině Pavel Kubiš.

Galba tehdy kvůli napadení policisty skončil před soudem. Jeho hlavní aktivitou byly nejrůznější krádeže. Za to si odseděl už několik let. Naposledy dostal čtyři a půl roku za sérií krádeží na Havlíčkobrodsku. Rok z tohoto trestu dostal za to, že se loni na konci září pokusil utéct z vazby během veřejného zasedání u soudu v Brodě kvůli prodloužení vazby.

Jakmile jeden z dozorců popošel směrem k soudci, aby si převzal dokumenty, Galba využil chyby strážných a utekl ze soudní síně. Prakticky okamžitě za ním vyběhl druhý člen ostrahy. Galba bral schody z druhého patra po pěti. Po cestě málem srazil na zem pracovnici soudu. V přízemí budovy se ocitl během pár sekund. Než stačila justiční stráž u vchodu jakkoli zareagovat, Galba byl venku z budovy.

Ze záznamu, který soudkyně pustila, bylo patrné, že Galba zachytil rukou o bezpečnostní rám a vychýlil ho z místa. Jestli se ho snažil převrátit a znesnadnit svým pronásledovatelům dopadení, není známo. Není to ale vyloučeno, protože při jiném útěku před policisty v Jihlavě jim zase házel židle pod nohy. Galba nakonec daleko neutekl. Pár stovek metrů od soudu se snažil schovat pod osobním autem, kde ho ale objevil kriminalista v civilu, který se zrovna vracel z oběda.

„Útěk jsem dopředu neplánoval, byl to zkrat. Nikdy jsem nic takového neudělal. Ve vězení jsem běžně pracoval i bez dozoru. Lituji toho,“ řekl Galba v úterý 25. května před Okresním soudem v Havlíčkově Brodě.

V tomto směru má ale asi krátkou paměť. Před pěti lety v říjnu si pro něj kriminalisté zase přišli. Tentokrát to bylo v Jihlavě, kde byl podezřelý z mnoha krádeží. Objevili ho v jedné z jihlavských heren v Palackého ulici. Jakmile mu policista ukázal odznak a vyzval ho, aby šel s nimi, Galba udeřil otevřenou dlaní policistu do břicha a strčil ho do ramen. Současně se policistovi vysmekl z úchopu a běžel přes bar a za sebou porážel barové židličky.

Policista o jednu ze židlí zakopl a poranil si přitom koleno. Galba se snažil utéct z baru ven, ale dveře mu zastoupila policistka. Chytila Galbu za ramena a snažila se ho zastavit. Ten ji ale chytil za vlasy a snažil se ji strhnout na zem. Přitom ji vytrhl část vlasů. Galba kladl tuhý odpor. Když přiběhl policista, kousl ho Galba do ruky. Nakonec se jim ho ale podařilo spoutat a držet do příjezdu posil. Oba policisté pak museli na ošetření do nemocnice.

„Za napadení policistů a další trestné činy včetně krádeží, dostal tehdy Galba tři roky nepodmíněně. Navíc mu byl vysloven pětiletý zákaz pobytu na okrese Jihlava,“ konstatoval jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

V současné době je Galba ve výkonu trestu, odkud se zatím podle informací Deníku utéct nepokusil.