Jan Bihary z Havlíčkobrodska vedl několik měsíců spor o to, zda se tím, že řídil pod vlivem alkoholu, dopustil trestného činu, nebo přestupku. Do kauzy se musel vložit i krajský soud. Příčinou dohadů byly především rozdílné hodnoty alkoholu v dechu a v krvi. Měření bylo na hraně jednoho promile. Čtyřiadvacetiletý Bihary hrál o hodně. V případě odsouzení za trestný čin by mu u jiného soudu hrozilo dokonce vězení. V době, kdy ho policejní hlídka přistihla, že řídí pod vlivem alkoholu, byl v podmínce, a to hned dvojnásobné.