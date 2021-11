Sedmačtyřicetiletému taxikáři se naštěstí podařilo zastavit a z auta utéct. Mladík ho pronásledoval, ale po chvíli se vrátil k opuštěné Škodě Superb, nasedl do ní a odjel. Taxikář následně zastavil projíždějící auto, jehož řidič vše telefonicky oznámil policii a zraněnému ošetřil krvácející ruku. Na místo okamžitě kromě policistů vyrazili i záchranáři, kteří taxikáře převezli do nemocnice v Havlíčkově Brodě.

Mladík mezitím s ukradeným autem projel Chotěboří. Nedaleko od ní, u Nové Vsi, však vjel do protisměru a skončil v příkopu. "Kolem zrovna jelo jiné auto, jehož řidič na místo nehody zavolal hasiče. Zároveň přijela i policejní hlídka, která mladého zloděje půl hodiny po půlnoci zadržela. Zjistila, že mu je teprve sedmnáct let a našla u něj i osobní věci taxikáře. Mladík se při nehodě lehce zranil, ale po ošetření mohl putovat do policejní cely," informovala policejní mluvčí dana Čírtková. Policisté u něj zároveň provedli test na alkohol a drogy. Dotyčný sice nepožil žádný alkohol, zato se u něj prokázal pozitivní výsledek na THC.

Případ následně převzali krajští kriminalisté, kteří zahájili úkony trestného řízení pro podezření z provinění loupeže. „V kriminalisté zahájili trestní stíhání a mladíka obvinili z několika provinění – loupeže spáchané se zbraní a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět k vypracování návrhu na vzetí obviněného mladíka do vazby. V pondělí 8. listopadu se u okresního soudu v Havlíčkově Brodě konalo vazební zasedání, ale soud návrhu státního zástupce nevyhověl, proto bude trestní stíhání probíhat na svobodě. Kriminalisté nyní zjišťují, co bylo motivem činu a nelze vyloučit, že by mohlo v průběhu dalšího vyšetřování dojít ke změně právní kvalifikace,“ přiblížila Čírtková.

Taxikář podle ní po útoku nožem utrpěl vážná poranění ruky, ale v současné době je mimo ohrožení života. „K případu nebudeme až do ukončení vyšetřování poskytovat žádné další informace, abychom neohrozili účel trestního řízení,“ dodala mluvčí.