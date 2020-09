Hlava tabákového gangu má jít do vězení na devět let. Zásoboval Vysočinu

Hlava zločineckého gangu, který na přelomu let 2017 a 2018 nelegálně dovážel do České republiky tuny tabákových listů a stát připravil zhruba o sedmdesát milionů korun, má jít do vězení na devět let a dva měsíce. Už na konci června o tom rozhodl Krajský soud v Hradci Králové.

Soud, ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Čtyřiatřicetiletý Polák Przemyslaw L. Zacharczuk, který měl na starost takzvanou východní větev. Ta pokrývala trh na Vysočině a jižní Moravě. Západní větev se věnovala Plzeňskému, Ústeckému, Karlovarskému a Královehradeckému kraji. Dva bossové západní větve jsou stále na útěku. V rozsáhlé kauze bylo obviněno celkem pětadvacet lidí. Tři z nich byli obžaloby zproštěni, ostatní dostali různě dlouhé podmínky. „Rozsudek není pravomocný. Zatím se odvolalo šest obžalovaných včetně hlavního obžalovaného. Kauzou se tak ještě bude muset zabývat Vrchní soudu v Praze," konstatoval mluvčí soudu Jan Kulhánek. Mezi obžalovanými bylo i několik lidí z Vysočiny. Šlo především o distributory a koncové prodejce.Jde například o řidiče a skladníka z Leštiny u Světlé nad Sázavou Milana Kožnara.Sklad měl v prostorách bývalých jatek přímo v centru obce. Kožnar dostal trest tři roky s podmínkou na čtyři roky. Mezi zavedené obchodnice patřila například i sedmasedmdesátiletá Miroslava Hájková z Třebíče. Nelegální tabák měla prodávat několik let, mimo jiné ve svém bydlišti, ale i ve stánku s občerstvením na autobusovém nádraží v Třebíči. Podle obvinění měla jen ona prodat několik set kilogramů nelegálního tabáku. „Ujišťovali mě, že je vše legální. Je pravda, že měnili firmy, ale vůbec mě nenapadalo, že jde o něco nelegálního," uvedla tehdy Hájková, která je nejstarší osobou ze všech pětadvaceti obviněných. I ona ale byla nakonec uznána vinnou a odsouzena ke dvěma letům s podmínkou na dva roky. Dalšími obviněnými z Vysočiny jsou Růžena a Ladislav Svobodovi z Kámene na Havlíčkobrodsku. Žena dostala trest na tři roky s podmínkou na pět let a propadnutí sto tisíc korun. Svoboda dostal tři roky na čtyři. Podmínky dostali i Jarmila Šťávová z Jihlavy, Tadeáš Král a Jaromír Novotný z Třebíče. Ostatní obžalovaní spadající pod západní větev pocházejí většinou z Mostu a okolí. „Obžalovaní měli jasně rozdělené úkoly. Dovezené tabákové listy poté zpracovali a distribuovali spotřebitelům prostřednictvím sítě prodejen označených jako Svět tabáku nebo při pouličním prodeji," konstatoval státní zástupce Petr Babka.

Autor: Roman Martínek