Jednačtyřicetiletý Jaroslav Souček si část zboží nechal pro vlastní potřebu, část pak prodal sedmatřicetiletému invalidnímu důchodci z Jihlavy Petru Makovickému. Ten pak kokain prodával dalším lidem za cenu od dvou do tří tisíc korun za gram.

„Obchod s kokainem je na Jihlavsku poměrně neobvyklý. Za posledních několik let se nám podařilo odhalit asi dva případy,“ podotkl šéf jihlavských žalobců Kamil Špelda.

Kauzou se před několika dny zabýval Okresní soud v Jihlavě. Souček i Makovický se k prodeji kokainu přiznali. Souček drogu odebíral od loňského září do letošního ledna od Bronislava Sklenára z Prahy, kterého kriminalisté stíhají samostatně. Nakoupil od něj nejméně padesát gramů kokainu v ceně 1800 korun za gram, tedy celkem za asi devadesát tisíc korun. Pouze v jednom případě se předání drogy odehrálo v Jihlavě, jinak to bylo vždy v Praze.

Souček pak drogu prodával Makovickému, a to za cenu dva a půl tisíce za gram. Celkem mu měl podle obžaloby prodat kokain za asi 62 tisíc korun. Ve dvou případech pak Makovický nakoupil drogu od pražského dealera sám. Jednou si drogu předali loni v říjnu 2022 v Seifertově ulici v Jihlavě. Podruhé pak letos v lednu v centru Prahy. Za čtyři gramy tehdy zaplatil přímo od zdroje přes sedm tisíc korun.

Makovický pak drogu prodával dalším zájemcům v plastovém sáčku po předchozí telefonické domluvě. Obžaloba ho vinila z prodeje kokainu nejméně čtyřem lidem z Jihlavy. Šlo zhruba o patnáct gramů kokainu za asi čtyřicet tisíc korun.

Oba muže nakonec soud poslal do vězení. Souček má jít do vězení na dva roky, Makovický na osmnáct měsíců. Oba by si měli tresty odpykat ve věznici s ostrahou. Oba ještě dostali trest propadnutí věci. Souček už byl v minulosti za drogy potrestán a byl v podmínce. Makovický se v minulosti dopustil trestného činu v dopravě.

„Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný Souček se na místě odvolal. Nesouhlasí s trestem. Já a obžalovaný Makovický jsme si ponechali lhůtu,“ konstatoval žalobce Ivo Novák. Kauzou se tak ještě bude zabývat Krajský soud v Brně.