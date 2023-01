Na ženu, která měla v kasinu zrovna službu, začal křičet, že jí nechce ublížit, jen chce všechny peníze, co má. Vyděšená zaměstnankyně dala lupiči peněženku s necelými padesáti tisíci korunami.

Kotoč v pondělí 16. ledna před soudem vinu přiznal. „Strašně je mi to líto a cítím se vinen. Za všechno mohou drogy, nebýt jich, nikdy bych to neudělal,“ kál se muž u Okresního soudu v Pelhřimově. Hlavní líčení se konalo formou videokonference z vazební věznice. S ohledem na doznání násilníka mělo velmi rychlý průběh.

Top 10 bizarních kauz v roce 2022 na Vysočině: vražda manžela i uříznuté varle

Kotočovi hrozil trest od dvou do deseti let. Vzhledem k jeho předešlým odsouzením podle soudu ani státního zástupce nepřicházel v úvahu jiný než nepodmíněný trest. Nakonec dostal tři roky do věznice s ostrahou. Rozsudek je pravomocný. Státní zástupce i obžalovaný se vzdali práva na odvolání.

Kotoč po loupeži z kasina utekl. Přes Prahu se pak dostal za svým otcem do Plzně, kde jej kriminalisté dopadli. Dopomohly k tomu i záběry z bezpečnostních kamer v herně. Kotoč se ani nijak nemaskoval, takže pro policisty nebyl problém zjistit, kdo má loupežné přepadení na svědomí.

Vražda v Mastníku: bodl ženu do zad, alkoholik ze Slovenska dostal třináct let

Soudce Jiří Zach ještě zvažoval uložení ústavní protitoxikomanské léčby, o což Kotoč dokonce žádal. Soudce k tomu ale neměl žádné další podklady, především pak posudek znalce, který by se k tomu mohl vyjádřit. „Obžalovaný se tak bude muset po odpykání trestu začít sám a dobrovolně léčit, pokud o to projeví zájem,“ řekl soudce Zach.

Kotoč byl z posledního výkonu trestu propuštěn loni v srpnu. „Asi tři týdny jsem vydržel čistý. Pak jsem potkal staré známé a zase jsem do toho spadl,“ vysvětloval soudu. Na svobodě tak pobyl jen pár týdnů. Loupežné přepadení kasina provedl v sobotu 22. října.