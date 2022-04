FOTO: Uprchly z Ukrajiny před válkou a v Jihlavě jim ukradli psa. Prosí o pomoc

To je rána, která člověka dorazí, povzdechl si Libor Vysušil z Jihlavy a svěřil se Deníku s velmi smutným příběhem. „Naše rodina ubytovala dvě Ukrajinky, Natašu s dvanáctiletou dcerkou Dianou. Uprchly z Ukrajiny i se svým psem Žorou. Přišly sem, aby tu byly v bezpečí, a to samé hledaly i pro svého psa. Jenže psa jim v Jihlavě ukradli, když byly na prvním kurzu češtiny,“ popsal pan Libor co se stalo.

Ztracený mops Žora. | Foto: se souhlasem majitelek