Za šíření falešných peněz hrozil Vavříkovi trest od tří do osmi let. Kromě podmínky musí zaplatit poškozené firmě 4 361 korun jako náhradu škody.

Kde k falešným penězům mladík přišel, není jasné. U soudu řekl, že to mohlo být od příbuzných, nebo ve směnárně. Každopádně ale podle jeho tvrzení netušil, že jsou bankovky padělané.

Vavřík udával do oběhu falešná eura. Na různých místech, především v Brně a ve Velkém Meziříčí za padělky nakupoval drobnosti na čerpacích stanicích.

