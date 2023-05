Elitnímu policistovi hrozí osm let vězení za spolčení se zlodějem aut z Vysočiny

Ve středu začal soudní proces s elitním brněnským policistou Milošem Veselým. Ten je obžalován z několika trestných činů včetně zneužití pravomoci úřední osoby. Podle obžaloby mu hrozí až osm let vězení za to, že se měl spolčit s dnes již pravomocně odsouzeným zlodějem aut z Vysočiny a jižní Moravy a dávat mu informace o kradených autech. Celkem by mělo jít nejméně o osm případů. Kauzu řeší Městský soud v Brně.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Elitní policista Miloš Veselý (druhý zleva) na lavici obžalovaných u Městského soudu v Brně. | Foto: Deník/Roman Martínek

„Cítím se naprosto nevinen,“ konstatoval na úvod svého vystoupení před městským soudem Veselý. Poté se odvolal na to, že nebyl nikým zbaven mlčenlivosti a odmítl se veřejně k údajné spolupráci se zlodějem aut vyjádřit. Soudce Michal Kabelík to vzal v potaz. K této hlavní části obžaloby by se měl Veselý vyjádřit až po vyřešení jeho námitky během dalších jednání. Na Vysočině kradl muž luxusní auta. U soudu s dovoláním neuspěl. Dostal osm let Odsouzený zloděj aut Milan Burnek, který u soudu v Jihlavě dostal za sofistikované krádeže luxusních aut na Vysočině a jižní Moravě osm let, měl být současně Veselého informátor. Burnek to řekl u jihlavského soudu a Veselý to během svědecké výpovědi sám potvrdil. Veselý se nyní domnívá, že jde o citlivé informace, které podléhají jistému stupni utajení. Připustil ale, že Burneka zná už od roku 2009. Dokonce věděl, že ho vyšetřovala rakouská police kvůli krádežím aut. Kromě toho, že Veselý připustil, že Burnek byl jeho informátor, využíval ho i jako experta přes auta. „Občas jsme spolu byli v kontaktu. Považuji ho za velkého odborníka na zabezpečení vozidel. Využívali jsme jeho zkušenosti. Že bych mu dával nějaké citlivé informace ze spisu, odmítám,“ řekl už dříve Veselý u jihlavského soudu. Informace z policejního systému Podle státního zástupce bylo objasňování případu komplikované nejen tím, že jde o policistu. Při vyšetřování navíc museli spolupracovat se zahraničními kolegy. „Některá z aut byla totiž odcizena v sousedních státech,“ konstatoval Jan Adam z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně. Hlavní část obžaloby se týká toho, že Veselý Burnekovi dával o vytipovaných autech citlivé informace z policejního systému. „Zajímaly je hlavně informace o zabezpečení vozidel, zda mají zabudovaný vyhledávací systém. Ukradená auta nechali odstavená a čekali, zda majitelé nahlásí jejich polohu. Pokud ne, auto zmizelo,“ podotkl žalobce Adam. Za krádeže luxusních aut na Vysočině padl trest: Osm let vězení Veselý ale podle obžaloby ještě podváděl ve třech případech při přepisu aut. Na opravená a nově zaregistrovaná vozidla použil identifikační údaje z Burnekem ukradených aut. Jeden případ má mít na svědomí Veselý společně se svým známým automechanikem Miroslavem Goldem. Ten usedl na lavici obžalovaných vedle Veselého. „Jsem si naprosto jistý, že auto bylo, pokud jde o doklady a identifikační znaky, naprosto v pořádku. Koupil jsem ho od nějakých lidí, kteří ke mně do servisu přijeli s problémem na odtahovacím autě. Vezli shodou okolností auto, o které jsem projevil zájem. Důkladně jsem si prohlédl všechny doklady a vše sedělo,“ vysvětloval u soudu Gold. Totéž tvrdil i Veselý. Podle něj u všech aut vše sedělo a neměl důvod si to ani ověřovat jako policista z policejních registrů. „To ani nesmíme,“ vysvětlil. Krádež z policejního skladu Na svědomí má mít Veselý i krádež šesti motorů z policejního skladu. „Celé je to velký omyl. Vůbec nerozumím tomu, co tvrdí obžaloba. Pokud jde o motory, tak ty se původně měly vydat někomu úplně jinému, než komu skutečně patřily. Já jsem si toho všiml a vlastně šlo o administrativní chybu kolegy. Motory se pak vydaly původnímu majiteli, kterému byly zabaveny v souvislosti s trestnou činností,“ hájil se Veselý. Na obžalobě nyní bude, aby svá obvinění u soudu obhájila. Z prvního hlavního líčení zatím není jasné, jaké důkazy proti Veselému Generální inspekce bezpečnostních sborů nashromáždila. Z útržků, které ve středu u soudu zazněly, je patrné, že se bude jednat především o komunikaci mezi obžalovanými a svědky. Soudce například citoval SMS zprávu mezi Veselým a Goldem, že už mají k autu novou identitu. Veselý to bagatelizoval, že jde o všeobecný pojem, který nic neznamená. Další zpráva se týkala krádeže motorů, kdy Veselý napsal muži, který je měl odvézt, že by se mu jeden z nich hodil. Veselý opáčil, že nešlo o motory z policejního skladu, ale o úplně jiné. Hlavní líčení bude pokračovat na konci června a v červenci. Vyslechnuti by měli být navržení svědci včetně Milana Burneka. Kdy padne rozsudek, není zatím jasné.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu