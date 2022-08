Dvojice je obviněna z toho, že se v období druhé poloviny července dopustili krádeží na Jihlavsku, Havlíčkobrodsku, Pelhřimovsku a také Žďársku. „V Lukách nad Jihlavou muž se ženou vnikli do bytového domu, přístupné prostory prohledali a odcizili dvě jízdní kola a oblečení,“ sdělila Kroutilová.

Narkoman z Vysočiny vybílil kabiny fotbalistů FC Vysočina

V obci na Třešťsku se muž pokusil dostat do kostela, což se mu nepodařilo. „Úspěšná dvojice nebyla ani při vloupání do kostela v Herálci na Havlíčkobrodsku. V Humpolci vnikl muž se ženou opět do bytového domu a vloupali se do místnosti kolárny. Odcizili jízdní kolo, koloběžku a skateboard. Ve Velkém Meziříčí se dvojice na různých místech vloupala do sklepních kójí dvou bytových domů a odnesli si elektrokoloběžky,“ vyčetla Kroutilová.

Dvojice byla obviněna z přečinu krádeže spáchané ve spolupachatelství a žena za účast ve formě pomocníka. „Dále jsou obviněni ze spáchání přečinu porušování domovní svobody,“ řekl Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Policisté dopadli nenapravitelného zloděje, opakovaně kradl v Jihlavě

Muž byl v minulosti již opakovaně odsouzen, zejména za majetkovou trestnou činnost, trest si odpykal i ve věznici. Také žena už byla za trestnou činnosti potrestána. „Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho následně odvezli do věznice. Žena byla po provedení nezbytných úkonů ze zadržení propuštěna a je stíhána na svobodě,“ uvedla Kroutilová. Případem se policie dál zabývá.