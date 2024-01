„Pervitin měl uložený v plastových sáčcích a plastové dóze. Šlo asi o deset gramů. Objevila to u něj hlídka celníků v Havlíčkově ulici v Jihlavě,“ napsal v obžalobě okresní státní zástupce Kamil Špelda.

Na motorce tou dobou seděl třiapadesátiletý podnikatel Richard Hošek. Komu byla droga určena, není jasné. Celníci ho dopadli předloni v září. Okresní soud v Jihlavě se případem zabýval teprve před pár dny. K soudu Hoška převezla eskorta z výkonu trestu, který si muž odpykává za obdobnou drogovou trestnou činnost.

V rejstříku trestů už má Richard Hošek celkem čtyři záznamy, většinu za drogy. V roce 2017 dostal tři roky nepodmíněně. Z vězení ho podmíněně propustili na konci roku 2018. Jenže v srpnu o čtyři roky později už dostal čtyřletý trest. Za přechovávání pervitinu na skútru ho soud před pár dny potrestal na dalších čtrnáct měsíců.

Rozsudek je pravomocný. „Obžalovaný přiznal vinu a hlavní líčení nijak nekomplikoval,“ podotkl žalobce Špelda.

Jeho o šest let mladšího bratra Milana Hoška, původem z Pelhřimovska, poslal Okresní soud v Jihlavě v samostatném jednání do vězení dokonce na pět let. V jeho případě zatím rozsudek není pravomocný.

Milana Hoška soud potrestal za to, že na různých místech Jihlavy od června 2022 do září 2023 vyrobil stovky gramů pervitinu.

Tvrdou drogu pak prodával s pomocí dvou spoluobžalovaných, pětatřicetiletého invalidního důchodce Jaroslava Noháčka z Ostravska a šestatřicetileté nezaměstnané Dity Jechničkové. Noháček má jít do vězení na dva a půl roku. Jechničková vyvázla s výchovným trestem. Dostala jeden rok s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let. V jejím případě je rozsudek pravomocný.

Milan Hošek pervitin vyráběl v garážích v ulici U Cihelny a na pozemku zahrádkářské kolonie v Jihlavě. Vyrobený pervitin předával zájemcům buď přímo v garáži, nebo před jedním z obchodních domů. Za vyrobenou drogu inkasoval desítky tisíc korun.

