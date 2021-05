Letos v únoru poslal Fučíka jihlavský soud za pokus o ublížení na zdraví, vydírání a výtržnictví na tři roky do vězení. Fučík se proti verdiktu odvolal, protože trest považoval za přísný. Odvolací Krajský soud v Brně mu nakonec trest výrazně zmírnil.

„Rozsudek jihlavského soudu byl zrušen a nově bylo rozhodnuto tak, že se obžalovaný uznává vinným a odsuzuje se k jednomu roku vězení do věznice s ostrahou. Rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné,“ informovala mluvčí brněnského soudu Klára Belkovová.

Incident se odehrál loni 1. března kolem půl čtvrté ráno v ulici Wolkerova v Jihlavě, kam se nechal Fučík a jeho přítelkyně taxíkem dovézt.

„Když obžalovaný z taxíku vystupoval, odmítl jízdu uhradit. Místo toho začal řidiči vulgárně nadávat. Řidič účtenku vytiskl a nesl ji obžalovanému. Zaplacení se nedočkal. Když chtěl taxikář zavolat policii, obžalovaný mu telefon vytrhl a odhodil ho několik metrů stranou. Poté chytil poškozeného za vestu, shodil ho na zem a začal do něj mlátit pěstmi a kopanci mířenými na obličej. Přestože poškozený na chvíli upadl do bezvědomí, obžalovaný ho stále napadl. Po chvíli toho sám nechal, a i s přítelkyní odešel do domu,“ popsal útok žalobce Ivo Novák.

Soud v Brně Fučíkovi trest snížil mimo jiné proto, že Fučíka s největší pravděpodobností čeká, že mu soud promění starší podmíněný trest na nepodmíněný. V době napadení taxikáře byl totiž v podmínce za krádeže a další násilnosti, za což dostal tři roky s podmínkou na tři a půl roku.

Fučík byl v té době členem zlodějského gangu, který ve velkém v lednu 2018 vykrádal prodejnu Albert v Březinově ulici v Jihlavě, by mohl skončit ve vězení až na čtyři roky.

Na zlodějské výpravy vyráželi členové gangu jednotlivě či ve dvojicích a za celou dobu si z obchodu odnesli nejméně 40 balení másla, 63 čokolád různých druhů, sedm balení piva, 12 dražších rybích konzerv, 14 lahví různých druhů vín, 10 balení tablet do myčky, 51 balení kávy, šest smoothie mixerů, čtyři salátovače, jednu rychlovarnou konvici, šest odšťavňovačů, čtyři multifunkční hrnce a čtyři horkovzdušné fritézy. To vše v hodnotě přes 142 tisíc korun.