V úterý 27. září o tom rozhodl odvolací soud v Pardubicích, když v neveřejném zasedání vrátil kauzu zpět do Havlíčkova Brodu. „Odvolací soud navrhuje doplnit dokazování, případně rozhodnout o změně právní kvalifikace. Nemuselo by se jednat o trestný čin mučení, ale zneužití pravomoci úřední osoby. Navíc každý z obžalovaných by podle odvolacího soudu měl mít jinou trestní či kázeňskou odpovědnost,“ informovala mluvčí havlíčkobrodského soudu Jana Panská.