Vše se odehrávalo za zavřenými dveřmi. Oběti často trpěly nejen fyzicky, ale především psychicky. Dovolat pomoci se nemohly, protože jim v tom jejich tyrani bránili. Strach obětem navíc nedovolil opustit obydlí, ani se vytrhnout ze společného soužití. Situace se navíc zhoršuje. Loňský rok byl dokonce horší než oba takzvané covidové roky, kdy lidi doma uvěznil dlouhodobý lockdown. „V loňském roce jsme řešili 380 incidentů, které vykazovaly znaky domácího násilí,“ konstatovala krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková. V roce 2021 to bylo 354 incidentů a v roce 2020 o pět více, tedy 359.

​Domácí násilí na Vysočině. Vykázáním z domu policisté nešetří

Loňský rok byl horší nejen v počtu celkových případů domácího násilí. Rekordu dosáhl i počet násilníků, které musela policie takzvaně vykázat ze společné domácnosti, aby oběti dokázala ochránit. „Na rozdíl od roku 2021, kdy policisté na Vysočině vykázali celkem dvaačtyřicet osob, se počet vykázání loni zvýšil o patnáct. Z celkového počtu sedmapadesáti vykázaných osob se pouze v jednom případě jednalo o ženu. Nejstarším byl muž ve věku sedmašedesáti let. Během loňského roku byla v jednom případě vykázána osoba mladší osmnácti let,“ doplnil policista Igor Juřica, který se zabývá metodikou v oblasti domácího násilí.

Škrtil syna

Muž z Jemnice na Třebíčsku, který týral svého syna kvůli chybě v domácím úkolu, nakonec vyvázl s podmínkou. Za to, že dlouhodobě týral své dva syny, mu hrozil trest od dvou do osmi let. Kauzou se vzhledem k závažnosti dokonce zabýval Krajský soud v Brně. Otec jednoho ze synů škrtil tak silně, že mu na krku zůstala takzvaná strangulační rýha, která se objevuje na těle obětí vražd či pokusů o ně.

„Obžalovaný byl uznán vinným z trestného činu týrání svěřené osoby a byl odsouzen na třicet měsíců. Vzhledem k okolnostem mu byl trest podmíněně odložen na zkušební dobu dvaačtyřicet měsíců,“ zmínil už dříve státní zástupce Jiří Morava z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně.

„Mezi typické znaky domácího násilí patří skutečnost, že se odehrává mezi blízkými osobami v soukromí, tedy většinou beze svědků a často jsou u těchto incidentů přítomny i děti. Násilí není jednorázový incident, dlouhodobě se opakuje, jde o násilí, které různými formami pokračuje. Domácí násilí se většinou stupňuje a přechází od jednotlivých útoků v pravidelné násilí, od urážek k fyzickému napadání, až k možnému ohrožení života,“ vysvětlil další policista, Radek Vochyán.

Domácí násilí na Vysočině

Rok Počet incidentů Vykázaných osob 2022 380 57 2021 354 42 2020 359 52 Zdroj: Policie ČR

Obětí domácího násilí bývají většinou ženy, ale není výjimkou, že se obětí může stát také muž. Oběť domácího násilí mnohdy otálí s oznámením útoků. V těchto případech by měli pomoci přátelé a příbuzní oběti a napadání oznámit. Útoky agresora se většinou časem zintenzivňují. Pomoci oběti mohou také sousedé nebo kolegové v práci. Další možností jsou organizace zabývající se řešením těchto případů, například Intervenční centrum či Bílý kruh bezpečí. Vždy je nejdůležitější, aby oběť nezůstala na problém sama a případ oznámila policistům.