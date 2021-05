Švaňhal už byl stejným soudem loni 25. listopadu uznán vinným za týrání osoby žijící ve společném obydlí, za což dostal tříletý trest s podmínkou na čtyři roky. Kromě toho by měl oběti vyplatit odškodné sto tisíc korun za nemajetkovou újmu a během zkušební doby by se měl podrobit speciálnímu psychologickému programu. Švaňhal se na místě odvolal. Případem se musel zabývat nadřízený Městský soud v Praze. Ten rozsudek zrušil a nařídil soudu I. stupně, aby kauzu znovu projednal.

„Podle odvolacího soudu byl nedostatečně zjištěn skutkový stav. Je nutné doplnit dokazování o některé důkazy navržené obhajobou,“ uvedl soudce pražského odvodního soudu Michal Dvořák.

Obnovené hlavní líčení se konalo jak za účasti státního zástupce z Třebíče, tak obžalovaného.

„Soud vyslechl tři nové svědky navržené obhajobou a hlavní líčení odročil na červenec. Slyšeni by měli být znalci, které soud v prvním kole nepředvolal,“ konstatoval žalobce Václav Mastný. Ten na podané obžalobě trvá.

Cítila, jak z něj sálá agrese a zloba

Švaňhal měl družku podle obžaloby týrat dlouhodobě, nejméně od prosince 2014 do června 2017. Svým chováním ji měl dokonce způsobit těžkou újmu na zdraví, mimo jiné v podobě vzniku klaustrofobie a prohloubení její vrozené poruchy řeči, zadrhávání. Za to mu hrozil trest od dvou do osmi let.

„Děsivé bylo, že většinou neřval, stál těsně u mě a mluvil potichu. Přitom jsem cítila, jak z něj sálá agrese a zloba, strašně jsem se ho bála. Většinou to bylo, když jsem zavedla řeč na peníze,“ uvedla u soudu poškozená Eva G. z Prahy, která v té době působila jako houslistka v prestižním hudebním sboru. Podle ní začalo vše postupně. Eva G. mluvila především o tom, že jí obžalovaný odpíral peníze, auto, jídlo, a nedostatečně se zapojoval do výchovy jejich syna. Mluvila také o fyzických a psychických útrapách.

Švaňhal naopak tvrdil, že nic z toho není pravda a za oběť se označil on sám, když uvedl, že se poškozená uchýlila k jeho likvidaci. Podle něj neunesla přechod z velkoměsta (Praha) na maloměsto (Žďár nad Sázavou). Údajně trpěla návaly vzteku, při nichž v bytě ničila věci a měla podivné návyky. Poškozená řekla, že to není pravda a pokud něco rozbila, tak to bylo při obraně před jeho ataky.

Kdy padne v pořadí druhý verdikt, není zatím jasné.