Někteří migranti se dokáží dostat i do nákladního prostoru. Například na začátku července se o nich řidič dozvěděl až ve chvíli, kdy otevřel vrata po zastavení ve Velké Bíteši. Ačkoliv se čtyři cizinci rozutekli po městě, policisté všechny našli. Další řidič vezoucí zavařeniny si během cesty všiml pohybu v nákladním prostoru a přivolaní policisté pak jeho podezření potvrdili.

Cizinci uvedli, že jeli na podvozku kamionu z Maďarska a chtěli se dostat do Rakouska. „Když zjistili, že vstoupili na území České republiky, vydali se pěšky směrem do Rakouska,“ konstatovala mluvčí. Oba migranti skončili v Zařízení pro zajištěné cizince ve Vyšních Lhotách.

Migranti pohybující se u dálnice uvedli, že přicestovali na nápravě kamionu a chtěli se dostat do Německa. Policisty upozornil jiný řidič, který viděl oba muže slézt z nápravy nákladního vozu a pokračovat pěšky po dálnici směrem na Prahu. „Policisté během krátké chvíle oba muže našli a dopravili je zpět na dálniční odpočívadlo, aby se nepohybovali po dálnici a neohrožovali tak sami sebe a ostatní,“ popsala mluvčí.

Další cizinci hazardovali se zdravím a především se svými životy, když do České republiky přicestovali ukrytí v prostoru podvozku kamionu. | Video: PČR

/FOTO, VIDEO/ Další cizinci hazardovali se zdravím a především se svými životy, když do České republiky přicestovali ukrytí v prostoru podvozku kamionu. To sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková v úterý ráno. Dva migranty policisté našli ve středu 6. října večer cestou po u 137. kilometru, další objevili v sobotu 9. října na Pelhřimovsku.

