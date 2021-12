„Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný se na místě odvolal,“ konstatoval státní zástupce Jiří Morava. Kauzou se tak ještě bude muset zabývat Vrchní soud v Olomouci.

Mimořádně brutální čin se odehrál 20. března odpoledne na ubytovně v ulici U Slunce v Jihlavě.

„Obžalovaný svou oběť napadl po předchozím slovním konfliktu. Vadilo mu, že se poškozený rozčiloval poté, co se mu něco nepovedlo v kuchyni. Vytáhl na něj nůž a několikrát ho bodl. Poškozený se snažil utéct a volal o pomoc,“ popsal dramatické okamžiky Morava. Svědky agresivního útoku se stali i lidé na ulici, kam oběť vyběhla. Ti se snažili muži pomoct. „I přesto obžalovaný své oběti zasadil nejméně šestnáct bodných ran. Ty nejzávažnější padly už na ubytovně,“ podotkl státní zástupce.

Pozor na peněženky při vánočních nákupech, varují policisté na Vysočině

Poškozený Martin V. nakonec zraněním o několik hodin později v nemocnici podlehl, a to i přes velmi rychlou lékařskou pomoc.

Wedl činu nijak nelitoval. Poškozený prý jen prděl, krkal a smrděl, proto je podle něj o jednu svini méně. Svou obhajobu postavil na tom, že on sám byl oběť. Tvrdil, že jej poškozený obtěžoval svým hlukem, a tím si sám začal. On se prý jen bránil, protože ho poškozený napadl pěstí. A když už pak do něj začal bodat, byl rozhodnutý, že ho za každou cenu zabije.

Daniel Wedl dosud nebyl soudně trestán. Před lety v Jindřichově Hradci ale spáchal loupežné přepadení se zbraní. Jeho trestní stíhání bylo nakonec pro nepříčetnost zastaveno.

Po Barboře Orlové, jež ubodala studenta ve Žďáře nad Sázavou, jde teprve o druhého člověka, odsouzeného za násilný trestný čin na Vysočině, kterého soud v Brně poslal do detenčního ústavu. Pokud se rozsudek nad Wedlem stane pravomocným, není vyloučeno, že pro něj bude pobyt v detenčním ústavu znamenat mnohaletou izolaci. O tom, zda i nadále trvají důvody k prodloužení pobytu v detenčním zařízení, musí soud rozhodovat každý rok. Orlová žádá o umístění do mírnějšího zařízení zdravotnického typu každý rok. Letos to bylo již posedmé. Soud její žádost pokaždé zamítl.