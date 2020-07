Janíková kriminalisty mimo jiné obvinila z toho, že jí vyhrožovali porodem ve vazbě a i přes její pokročilé těhotenství jí měli odpírat tekutiny, léky i použití WC.

Problematický výslech se měl konat 25. května 2016 na policii v Třebíči a měli u něj být dva kriminalisté. V tentýž den se měl jeden z policistů, který vyslýchal Janíkovou, dostat do konfliktu i s Janíkem v době, kdy vezl děti autobusem do stacionáře v Třebíči.

„Policista měl vběhnou do autobusu, vzít Janíka za ruku, zkroutit mu ji a i přes jeho obranu ho vytáhnout ven z autobusu. Pak mu měl prohledat kapsy. Následně ho měl „narvat“ na zadní sedadlo služebního auta a odvézt na policejní stanici v Třebíči. Tam mu měl policista mimo jiné vyhrožovat, že půjde do vazby, a že mu dá do držky,“ popsal žalobce Václav Kadlec z Jihlavy Janíkovu verzi. Jenže GIBS v postupu policistů neshledala nic protizákonného a Janíkovi byli obviněni ze zločinu křivého obvinění. Za to jim hrozil trest od jednoho do pěti let.

Tresty: Rok a Osmnáct měsíců

„Tvrzení obžalovaných se mimo jiné i na základě výslechu svědků ukázala jako nepravdivá. Obvinění se tímto naopak snažili zakrýt vlastní trestnou činnost. Jejich tvrzení mohla navíc policistům způsobit problémy v osobním i pracovním životě,“ upozornil žalobce Kadlec.

Martinu Janíkovou, která je ve výkonu trestu za předchozí trestnou činnost, poslal soud do vězení na jeden rok. Václav Janík dostal souhrnný nepodmíněný trest na osmnáct měsíců.

Rozsudek jihlavského soudu není pravomocný. Janíková se na místě odvolala. Státní zástupce a Janík ještě odvolání zváží. Kauzou, která se táhne už od roku 2016, se tak bude muset ještě zabývat Krajský soud v Brně.