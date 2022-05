Tento týden ve středu 25. května pak společně s dalšími třemi kumpány předstoupil před Okresní soud v Jihlavě, kde se všichni zodpovídali z několika trestných činů od krádeží po podvody, vydírání a úvěrové podvody. Za to jim hrozily tresty od jednoho do pěti let. „Soud nakonec všechny obžalované poslal na různě dlouhou dobu do vězení. Rozsudek je pravomocný, protože se všichni obžalovaní vzdali práva na odvolání,“ informoval jihlavský stání zástupce Ivo Novák.