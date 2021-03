A pozor, pořád přitom hubnete. Vyzkoušejte proto unikátní sestavu jídel na celý měsíc, kterou najdete na webu Deníku https://www.denik.cz/zhubnete-jidelnicek-recepty/. Nelze ani opomenout, že jídla snadno zvládne i zcela běžný kuchař.

Tvarůžky jsou pro dietu ideální, tato sýrová pochoutka původem z Hané má totiž velmi málo kalorií. Že vám zrovna nevoní? Ale no tak, co byste pro těch pár kil dolů neudělali! Kdyžtak si zacpěte nos a zkuste naši tvarůžkovou pomazánku, bude to určitě chutná večeře.

Tvarůžková pomazánka

80 g celozrnného pečiva

160 g tvarůžkové pomazánky

200 g zelného salátu s křenem

Ingredience na 2 porce pomazánky: 80 g tvarůžků, 100 g odtučněného tvarohu, 50 g pomazánkového másla, 40 g sterilovaných okurek, 40 g červené papriky, lžíce hořčice, jarní cibulka na ozdobení.

Tvarůžky nastrouháme na hrubém struhadle, přidáme na jemno nakrájenou kyselou okurku a červenou papriku. Přidáme pomazánkové máslo, tvaroh a plnotučnou hořčici. Vše důkladně promícháme a necháme odležet.

Jak je známo, nepřítelem hubnutí je stres. I na takové situace jsme pamatovali. Je hodně lidí, kteří prostě nestíhají. Proto mohou mít u sebe raději doma připravenou bagetu, než aby ji pak někde sháněli na benzince nebo v automatu.

Hodně zájemců o zdravé stravování si myslí, že se bude muset vzdát tradičních českých dobrot, ale to není pravda. Proto v sestavě našich receptů najdete třeba i vepřo-knedlo-zelo. Pro jeho milovníky máme dobrou zprávu – i s tímto klenotem české kuchyně se dá hubnout. Klasické knedlíky si jednou za čas můžete dopřát, pokud je jíte v rozumném množství. Připravit si ale můžete i jejich odlehčenou variantu, třeba zeleninové. Tady je recept na oběd:

Vepřo-knedlo-zelo

100 g upečené vepřové kýty

80 g houskových knedlíků (cca 2 plátky)

250 g dušeného kysaného zelí

Množství dále v receptu je uvedené na 4 porce: Maso (600 g) osolíme, opepříme a vložíme do pekáče. Obložíme drobně nakrájenou cibulí, podlijeme vodou, přiklopíme a pečeme, dokud není maso měkké. Cibuli (200 g) nakrájíme a orestujeme na troše řepkového oleje. Přidáme propláchnuté zelí (1000 g), drcený kmín a dusíme pod pokličkou do měkka. Dle potřeby dochutíme solí, octem a trochou cukru. Podáváme s klasickým houskovým knedlíkem nebo si připravíme zdravější alternativu.

