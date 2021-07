V Česku přibývá lidí s pozitivním testem na koronavirus. Je to start další epidemie, nebo je to přirozený vývoj?

Je to zřejmě kombinace obojího. Delta varianta tu prostě je a šíří se komunitně. V dalších týdnech se to podle mého projeví výraznějším nárůstem nakažených lidí. Už teď v laboratořích, pokud máme pozitivní vzorek, pak se často jedná o delta mutaci.

Očekávala jste šíření delta mutace v Česku už počátkem prázdnin?

Komunitní šíření delta varianty jsem očekávala koncem léta s tím, že v září říjnu převládne. Takto rychlý nástup jsem nečekala. Je to jen další důkaz, že je tato mutace nakažlivější. Je to nyní závod s časem a vakcinací.

Nezpůsobili jsme si to sami? Nebyla uvolňování opatření příliš rychlá a brzká?

Myslím si, že v červnu vše proběhlo v pořádku. Čísla byla nízká, rozvolňování byla na místě. Kde došlo k pochybení, byly nedostatečné kontroly na hranicích. Předkládání formulářů bylo branné jen jako formalita, nikdo více neřešil. Stejně tak nenásledovala žádná kontrola dodržování nastavených pravidel u osob vracejících se ze zahraniční. Tady se pochybilo. Vše na úkor špatných kontrol, nikoliv na nastavená opatření.

Kromě vyšší nakažlivosti je tato varianta viru nebezpečná i jinak?

Z anglických dat vyplývá, že při nákaze delta variantou je až dvojnásobná pravděpodobnost hospitalizace v nemocnicích. Ne přímo na jednotkách intenzivní péče, ale budete potřebovat pomoc nemocničního personálu. Samozřejmě je to dané i tím, že rizikové věkové skupiny jsou v zemích, odkud data máme již proočkované.

A to se týká očkovaných lidí?

To se týká lidí očkovaných pouze jednou dávkou a nebo vůbec neočkovaných. Lidé plně očkovaní v nemocnici prakticky nekončili. Bylo jich velmi málo.

Je tedy očkování alfou a omegou dalších scénářů?

Ano, je. Vyplývá to ze studií a také z informací z jednotlivých států. Tam, kde je veliká proočkovanost, mají méně případů hospitalizací s těžkým průběhem. Je potřeba lidi přesvědčit o výhodách očkování a co nejrychleji populaci proočkovat.

Daří se v Česku dostatečně rychle očkovat?

Mám pocit, že teď zájem opadl. Je potřeba lidi přesvědčit, že se jedná o jejich osobní benefit. Především jde o ochranu jejich zdraví, což je nepopiratelné. Kde kdo se zabývá zdravou výživou, hlídá si své zdraví. Myslím si, že i očkování by měla být pro dotyčné jako logická ochrana jejich zdraví. Očkovaným se ale usnadňuje i život při běžných aktivitách a cestování. V neposlední řadě je očkovaný jedinec menším rizikem, že nakazí své blízké a další lidi. Je to tedy vyjádření zodpovědnosti vůči lidem, kteří se očkovat ze zdravotních důvodů nemohou.

Měli by vakcinaci podstoupit i mladší ročníky?

Ano určitě. Alespoň v následujících dvou letech bychom to měli vydržet. Poté, si myslím, by to mělo být stejné jako s chřipkou. Očkovaly by se pouze rizikové skupiny a lidé mající zájem. Čím méně viru dáme prostoru k manévrování, tím dříve se budeme moci vrátit k normálním životům.

Hovoří se o nutnosti třetí dávky. Souhlasíte s ní?

Teď bych hlavně tlačila na proočkování co největšího počtu lidí. Na podzim bych pak zvažovala další proočkování třetí dávkou, a to především u osob z rizikových skupin. Do té doby samozřejmě můžeme mít data, že to nebude potřeba nebo právě naopak. Každopádně již jedna dávka dokáže předejít značným problémům.

Jak moc je očkování účinné proti delta mutaci?

První dávka má ochrannou účinnost zhruba 33 procent, u druhé dávky je to již přes 80 procent. Není to stejně vysoké číslo jako u alfa mutace. I tak se jedná o velmi vysokou účinnost.

Měl by se očkovaný člověk testovat?

Doporučuji to v případech, kdy se člověk vrací do svého kolektivu nebo do domácnosti s rizikovým jedincem. Důvod je prostý. Tráví například na dovolené čas mezi jinými lidmi a neví, zda jsou očkovaní, testovaní, jak k riziku nákazy přistupují. Je vhodné se alespoň jednou otestovat, i když na sobě nepociťuje žádné příznaky. Testování odpadne ve chvíli, kdy bude veliká proočkovanost populace.

Mohou plně očkovaní lidé přenášet virus způsobující nemoc Covid-19?

Je to velmi málo pravděpodobné, ale ta možnost tu existuje. Izraelská i americké studie už ukázaly, že pokud je člověk očkován a nakazí se, pak v těle je viru mnohem méně. Americká studie ještě navíc zjistila, že nakažený očkovaný člověk virus vylučuje i kratší dobu. Dotyčný je tak mnohem méně rizikový.

K nákaze delta variantou prý stačí několik málo sekund. Je to pravda?

To nevím. Je ale dokázané, že delta varianta je mnohem více přenosná, mnohem rychleji se množí. A čím více toho viru v sobě máte, tím je větší šance, že nakazíte více lidí kolem sebe.

Zavedla byste kvůli tomu povinné nošení roušek ve venkovních prostorech?

Určitě ne plošně. Rozhodně ne ve volném prostranství, kde nejsou nashromážděné desítky lidí. Ale kde se lidé hromadí, tam určitě ano. Problém vidím spíše v dodržování nastavených pravidel a zodpovědnosti lidí.

Buďte trochu konkrétní…

Jsem momentálně na dovolené v jednom nejmenovaném městě. Lidé tu stojí ve frontě bez rozestupů, bez roušek či respirátorů, v restauracích je tu stůl na stole. Pravidla se tu příliš nedodržují a ani jejich dodržování příliš nikdo nehlídá. Alespoň já jsem ještě jsem na žádnou kontrolu nenarazila. Lidé by si měli uvědomit, že to, jak se situace bude dále vyvíjet je i o tom, jak se budou oni chovat. Nejen o tom, jaká se vymyslí opatření.

Když jste narazila na zodpovědnost lidí, kde se podle vás stala chyba, že se v tuzemsku začala delta mutace šířit tak rychle již v červenci?

Rozšíření této varianty bylo jistě nevyhnutelné, ale důslednými kontrolami na vstupu do země bylo možné její vstup oddálit a umožnit tak vyšší proočkovanost a tedy menší riziko hospitalizací. Další šíření této varianty, když už ji zde máme, jde jistě na vrub rozvolnění a chovaní lidí. Mají pocit, že epidemie zmizela.